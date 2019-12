Pénteken lesz a Fölszállott a páva 2019 döntője Karikázó, verbunk, dus, legényes, lippentő, hogy csak néhány példát említsünk azokból a velünk élő, régmúltból hozott kifejezésekből, amelyek évről évre megelevenednek a Fölszállott a páva színpadán. A népzenei és néptáncos tehetségkutatóba érkező gyerekek számára ezek a régiesnek ható szavak a mindennapok természetes elemei, hiszen ők, miközben őrzik, élik is a hagyományt. „A népzene, néptánc olyan ága a táncművészetnek, amikor a hagyományunkba lépünk bele. Valamit kapunk a múltból és viszünk magunkkal. A 21-ik században sem szégyelljük, hogy a népművészettel, hagyománnyal foglalkozunk” – árulta el Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas koreográfus, táncművész, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti igazgatója, a Honvéd Együttes igazgatója, aki a kispávákat a zsűri székéből segíti véleményével, tanácsaival. Az előző évekhez hasonlóan 48 produkció állt a Fölszállott a páva színpadára, akik közül a táncos szólisták és táncospárok kategóriájában Ifj. Mahovics Tamás (Békés), illetve Busai Borbála és Makula Zoltán (Jászberény); a táncegyüttesek közül a Debreceni Hajdú Táncegyüttes Utánpótlás Csoportja (Debrecen); a Vasi Kislegényczéh (Szombathely); a Szinvavölgyi Néptáncműhely Prücskök Csoportja (Miskolc); az énekes szólisták és énekegyüttesek kategóriájában Szász Csanád László (Erdély – Körtvélyfája); a Komári Puják (Zalakomár); a Szejke Barka testvérpár (Hódmezővásárhely); míg a hangszeres szólisták és zenekarok közül Hajdu-Németh László (Budapest) és Csapodi Tádé (Budapest) jutott a döntőbe. Pénteken, december 20-án kiderül, kik lesznek a kategóriák legjobbjai a zsűri értékelése alapján, és ki lesz 2019-ben a nézők kedvence. A nézők a műsor ideje alatt adhatják le voksaikat kedvenc produkciójukra sms-ben és a Médiaklikk Plusz mobilapplikáción keresztül. A Fölszállott a páva zsűritagja, Zsuráfszky Zoltán azonban vallja, hogy ami igazán számít, az nem az eredmény, hanem a megmutatás, a bemutatkozás és a jelenlét. A legapróbbak pedig örömmel tesznek eleget ennek, elhozva a Duna Televízió képernyőjére a magyar népművészet ezer arcát. Ám ami ennél is fontosabb, hogy tánc és zene közben – ahogy a gyerekek fogalmaznak – minden rossz elszáll, népviseletben járni pedig menő! A döntő sem marad meglepetések és sztárprodukció nélkül, ezúttal a Magyar Állami Népi Együttes Csodaváró Betlehemes című előadásából láthatnak a nézők egy részletet. Fölszállott a páva (döntő) – Duna Televízió, december 20. (péntek) 19.30 [2019.12.19.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2019.12.07.]

