Fölszállott a páva - megvan a közönségdíjas A Vasi Kislegényczéh nyerte a nézők szavazatai alapján a Fölszállott a páva gyerekévadát, amelynek döntőjét pénteken tartották. A Duna Televízióban sugárzott műsorban a gyerekek ezúttal is négy kategóriában - a táncos szólisták és táncospárok, táncegyüttesek, énekes szólisták és énekegyüttesek, hangszeres szólisták és zenekarok - mérték össze tudásukat.



A zsűri értékelése alapján a táncos szólisták és táncospárok között Busai Bori és Makula Zoltán, a táncegyüttesek között a Szinvavölgyi Néptáncműhely Prücskök csoportja, az énekes szólisták és énekegyüttesek között a Szejke Barka Testvérpár, a hangszeres szólisták és zenekarok között pedig Csapodi Tádé lett a kategória győztese. A nézők szavazatai alapján pedig 2019-ben a Vasi Kislegényczéh lett a közönség kedvence.



A döntő valamennyi résztvevőjének egymillió forintot ajánlott fel az OTP Bank. Emellett számos különdíjat is kiosztottak a műsor végén.



Az Emberi Erőforrások Minisztériumának különdíjait Kásler Miklós miniszter adta át. Egymillió forintos különdíjat vehetett át a felvidéki Dernő községben élő Kristóf Áron táncos szólista, valamint az erdélyi Szamosújváron tevékenykedő CodoBanda.



Az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság nevében V. Németh Zsolt kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos, a Hungarikum Bizottság tagja szintén egymillió forintos különdíjat adott át a vajdasági Bodros Tamburazenekarnak.



Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója Maier Cseperkének adta át az intézmény különdíját, amely egy önálló koncert a Mesterek és tanítványok sorozatban.



Sikentáncz Szilveszter, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület elnöke 300 ezer forintos pénzjutalmat ajánlott fel a Dudás Lili és Kispál Domonkos, Hajdu-Németh Balázs és Ilona, Bistey Boglárka és Farkas Regő László táncospárnak, továbbá Baka Levente táncos szólistának.



Mint elhangzott, emellett az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület a műsorban bemutatkozott táncos párok és táncos szólisták számára lehetővé teszi, hogy az egyesület tehetséggondozó táborában térítésmentesen részt vehessenek 2020 júliusában.



A nézők szavazatai alapján pedig 2019-ben a Vasi Kislegényczéh lett a közönség kedvence, a díjat Medveczky Balázs, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. televíziós médiaszolgáltatási igazgatója adta át.



A műsorban ezúttal a Magyar Állami Népi Együttes Csodaváró betlehemes című előadásából láthattak a nézők egy részletet.



A zsűri tagja volt Sebestyén Márta Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas népdalénekes, Prima Primissima és UNESCO-díjas előadóművész; Salamon Beáta előadóművész, népihegedű-tanár, a népművészet ifjú mestere, a Magyar Arany Érdemkereszt birtokosa; Kocsis Enikő Harangozó-díjas koreográfus, táncművész, a Szentendre Táncegyüttes, a Győri Lippentő és a Fitos Dezső Társulat művészeti vezetője; Eredics Gábor Kossuth-díjas népzenész, a Vujicsics Együttes vezetője, a Zeneakadémia tanára, valamint Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas koreográfus, táncművész, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti igazgatója, a Honvéd Együttes igazgatója.



- MTI - [2019.12.21.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Gitár és Basszusgitár oktatás szolgáltatás » oktatás [2019.12.07.]

Angolból korrepetálást vállalok-online i szolgáltatás » oktatás [2019.12.03.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu