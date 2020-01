Világsztárok a Budapest Varieté 2020-as műsorában Idén is exkluzív vacsorával indul a Budapest Varieté, amelyet február 7. és 16. között rendeznek meg a Duna Palotában - közölte az előadás egyik megálmodója pénteken az M1 aktuális csatorna és a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című közös műsorblokkjában. Richter Szebasztián cirkuszművész azt mondta, hogy a Litauszki Zsolt séf által elkészített vacsorát kétszer ötvenperces előadás követi. Budapesten 1954-1959 között volt a varieté csúcsa, utána fokozatosan eltűnt Magyarországról - idézte fel, hozzátéve: a Budapest Varietét tavaly hatvan év után élesztették fel újra.



Elmondta: a hétnapos esemény célja, hogy magas színvonalon mutassák be a műfajt, és hosszú távon is legyen újra magyar varieté.



Az idei előadásban Kőhalmi Ferenc műsorvezető mellett a Cirque du Soleil főszereplő bűvésze, Michael Halvarson, a magyar származású komikus Steve Eleky, a Trio Bokafi ugródeszka-akrobaták, Thu Hien drótkötél-egyensúlyozó, Veres Henrik labdazsonglőr, a Cirque du Soleil zsonglőre, a Fever Dance Group, Czigány Judit énekesnő, Bakk Diana rúdakrobata, a Duo Juderto légtornászok, valamint Richter Szebasztián és Eötvös Krisztina lépnek fel.

