Zenével reagált Schobert Norbi nagy port kavart videójára Gór-Nagy Era és Polgár Peti is

Az elmúlt napokban gyakorlatilag az egész ország megnyilvánult valamilyen formában Schobert Norbi kijelentésével kapcsolatban. Gór-Nagy Era egyik saját dalának mondanivalójával, Polgár Peti pedig a tőle megszokott módon (paródiával) reagált a témára. Gór Nagy Mária színésznő tehetséges unokahúga az alábbiakat fűzte a témához: „Bárki, aki diétázni, életmódot váltani, sportolni kezd ️ az csakis SAJÁT MAGÁÉRT CSINÁLJA! Ne másért, hanem azért, hogy TE jól érezd magad a bőrödben! Tény, hogy figyeljünk oda az egészségünkre, de ezen felül az én véleményem az Úgy vagy jó, ahogy vagy" – olvasható a színész-énekesnő közösségi posztjában az alábbi – tavaly évvégén megjelent, önelfogadásról szóló „Úgy vagy, jó ahogy vagy" című – dalának linkjével; ami most igazán aktuálissá vált…: A Norbi ügyre reagálva Polgár Peti humorista-előadóművész pár nap alatt összedobott egy igazán ütős zenei paródiát videóklippel, a TONES AND I „DANCE MONKEY" című nagysikerű dalát felhasználva hozzá alapnak. Egy nap alatt félmillióan tekintették meg a legnagyobb videómegosztó portálon a „FITNESS MONKEY - A Norbi ügy" című videót: [2020.01.24.]