Álnéven írták az ország legnagyobb slágereit Szuperprodukcióval rukkoltak elő a sztárok kedvenc dalszerzői Alig kezdődött el az idei esztendő, de máris robbant a zenei bomba: két olyan dalszerző jelentkezett különleges produkcióval, akiknek az ország legnagyobb slágereit köszönhetjük, de eddig többnyire álnéven írták a sikerdalokat. A szellemírás régóta elterjedt dolog az egész világon – természetesen hazánkban is –, de erről senki nem szeret beszélni. Számtalan esetben előfordul, hogy egy jól ismert slágert nem azok az előadók írnak, akik végül szerzőként fel vannak tüntetve egy-egy albumon, hanem valójában háttéremberek az igazi alkotók. Mivel azonban szigorú szerződésekkel védik egymást, ezért a kilétük titokban is marad. Hosszú éveken keresztül ilyen szellemíró volt Éger L. László és Szabó Dávid is, akik ugyan saját nevükön is publikáltak dalokat, de a többségét rendelésre, a háttérben gyártották.A két kivételes tehetségű zenész egy véletlen folytán találkozott. „Tulajdonképpen egy ’beugrásnak’ köszönhetjük az ismeretségünket – mesélik. – Az egyik koncerten Dávidnak kellett helyettesítenie egy kollégáját, így találtunk egymásra. Hamar egy hullámhosszra kerültünk, csak úgy jöttek belőlünk a dalok, így szinte adta magát, hogy közös formációt alakítsunk. Abban mindketten egyetértettünk, hogy LeslieDavidson nevű projektünkben semmiféle szabályokhoz, trendekhez nem fogunk alkalmazkodni. A szellemírói dalszerzéseknél mindenkihez idomulnunk kellett (és kell is), de itt úgy zenélünk, ahogyan kedvünk tartja. A klasszikus, hangszeres – brit pop-rock – stílust képviseljük, olykor modernebb elemeket is belecsempészve. Bízunk benne, hogy az igényes szerzeményekkel megtaláljuk a közönségünket, és ők is megtalálnak minket.” Bemutatkozó daluk (Elsodort a szél) videoklipje már elérhető a világhálón, s ebben az esztendőben a tervek szerint rendre jelentkeznek majd az új szerzeményekkel. A több mint 20 éves színpadi rutinnal rendelkező zenészek élőben is feltűnnek az ország több pontján, hiszen valódi misszióként tekintenek arra, hogy az igényes zenét minél szélesebb körben terjesszék. A formáció tagjai: Éger L. László - Laci Író (gagman), előadó, dalszerző, szövegíró, műsorvezető, moderátor (hangalámondások) Szabó Dávid - Dave Jazz zongorista, előadóművész, aranylemezes dalszerző, hangszerelő Amikor éppen nem szellemíróként tevékenykedtek, hanem saját nevüket is adták a produkciókhoz, olyan előadókkal dolgoztak együtt akár dalszerzésben, akár nagylemezeken, koncerteken közreműködve, mint Zséda, Gájer Bálint, Horváth Charlie, Tátrai Tibor, Gáspár Laci, Majka, GanxtaZolee, László Boldizsár, Varga Feri &Balássy Betti – hogy csak néhány nevet említsünk a sok közül. [2020.01.30.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Noa Énekstúdió szolgáltatás » oktatás [2020.01.30.]

