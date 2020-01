Nagy Feró: "Mindegyikben benne van a lehetőség" A Dal 2020 - Nagy Feró: jó, hogy a magyar előadókat segítjük idén Jó, hogy a magyar könnyűzenei előadókat segítjük idén A Dal című műsorban minél több lehetőséggel - mondta el Nagy Feró, A Dal 2020 zsűritagja az MTI-nek. A Dal 2020 showműsor szombat este kezdődik a Duna Televízióban és a Duna World csatornán az első válogatóval, amelyben tíz produkció mutatkozik be.

Nagy Feró, a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere kifejezetten örül annak, A Dal idei szériájában csak magyar nyelvű számok szerepelhetnek. "Magyarul sokkal nehezebb valamit megfogalmazni és úgy előadni a színpadon, hogy az elvarázsolja a nézőket" - tette hozzá. A műsor célja a magyar könnyűzenei előadókat segíteni minél több lehetőséggel - fogalmazott az énekes, dalszövegíró.

A verseny nyertesét a Duna Televízió számos megjelenéssel támogatja, a győztes emellett felléphet a legrangosabb hazai fesztiválok színpadain. A koncertlehetőségeken kívül kiemelt promóciót kap a Petőfi Rádióban és a zenei produkció fejlesztésére fordítható támogatásban is részesül. "Mindez óriási segítség akár egy most induló, akár egy már jó ideje működő zenekarnak" - tette hozzá Nagy Feró.



A Dal 2020 pályázatára minden eddiginél több, 559 nevezés érkezett, az előzsűri közülük harminc produkciót juttatott az élő műsorba.

"Mindegyikben benne van a lehetőség, hogy nagy slágerré váljon. Jónak tartom, hogy idén is vegyesen találunk jól ismert előadókat, köztük például Wolf Katit és Takács Nikolast, valamint a nagyközönség számára még ismeretlen zenekarokat" - fejtette ki az énekes.



Nagy Feró kitért arra, hogy a zsűri idén még szigorúbban fogja venni a dalszövegek minőségét. "Szeretnénk, ha az előadók kicsit komolyabban vennék a prozódiát, mert a magyar nyelv nem mindent tűr el és ezt tiszteletben kell tartani. Még akkor is, ha hiphop- vagy rapdalról beszélünk" - vélekedett.



A Dal 2020 élő adásait február 1-től szombat esténként 19.35-től, hat héten keresztül kísérhetik figyelemmel a nézők a Duna Televízió és a Duna World műsorán. A március 7-i döntőben derül ki, melyik lesz az év magyar slágere. A négytagú zsűriben Nagy Feró mellett Vincze Lilla zenész, dalszerző, a Napóleon Boulevard EMeRTon-díjas énekesnője; Pély Barna Artisjus-díjas énekes-gitáros-zeneszerző és Apáti Bence táncművész, publicista, az Operettszínház balettigazgatója foglal helyet. Idén is a nézők látják el az ötödik zsűritag szerepét, így aktív részesei lesznek a dalválasztási folyamatnak.



A Dal 2020 műsorvezetője Rókusfalvy Lili és Fehérvári Gábor Alfréd.



Az idei versenyről és a résztvevőkről A Dal 2020 honlapján - www.mediaklikk.hu/adal -, valamint Facebook, Instagram és YouTube oldalán találhatóak részletes információk, extra tartalmak, videók és cikkek.

[2020.01.30.]

