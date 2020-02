A Dal 2020 első válogató - íme a továbbjutók névsora A Fatal Error Néma című dalával nyerte A Dal 2020 első válogatóját szombaton. A Duna és a Duna World csatornán sugárzott műsorban második helyen jutott tovább Horus x Marcus ft. Fekete Bori előadásában a Tiszavirág című dal, harmadikként Pál Dénes és a Készen állsz, negyedikként Nagy Bogi és a Maradok, ötödikként a HolyChicks a Pillangóhatással, végül a hatodik, még szintén továbbjutó helyen Varga Szabolcs végzett Pillanat című dalával.



A dalokat Vincze Lilla zenész, dalszerző, a Napoleon Boulevard EMeRTon-díjas énekesnője, zenepedagógus, énektanár; Apáti Bence táncművész, publicista, az Operettszínház balettigazgatója; Nagy Feró énekes, dalszövegíró, a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere; valamint Pély Barna Artisjus-díjas énekes-gitáros-zeneszerző véleményezte és pontozta.



A dalválasztó showban idén még nagyobb szerepet kapnak az ötödik zsűritag szerepét betöltő nézők, akik a műsor folyamán kétszer is szavazhattak sms-ben. Az első, tíz perces szavazás után a legkevesebb voksot a Talk2Night kapta, így ők automatikusan kiestek a versenyből. Utána a zsűri döntésével búcsúzott a további versengéstől a Zaporozsec. Szintén az első válogató résztvevője volt Ya Ou és a Muriel is, de ők sem jutottak tovább, pedig a Muriel a négy zsűritagtól (Nagy Bogival holtversenyben) a második legtöbb pontot kapta produkciójára, 34-et.



A bent maradt nyolc dalra további öt percig szavazhattak sms-ben a nézők. A voksaik alapján kialakult sorrendet pontokká alakították, így alakult ki a hat továbbjutó dal sorrendje.



Az első válogató extra produkcióját, a Beatrice Azok a boldog szép napok című slágerét a zsűritagok mutatták be.



A Dal 2020 két műsorvezetője Rókusfalvy Lili és Fehérvári Gábor Alfréd, Freddie, velük kereshetik együtt a nézők az év magyar slágerét. Az idei versenyről és a résztvevőkről A Dal 2020 honlapján - www.mediaklikk.hu/adal -, valamint Facebook, Instagram és YouTube oldalán találhatóak részletes információk, extra tartalmak, videók és cikkek. MTI [2020.02.02.]

