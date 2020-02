Idén megrendezik a Miskolci Kocsonyafesztivált Példátlan együttműködés a Kocsonyafesztiválért! Rózsa Edit főszervező idén az Önkormányzattal karöltve rendezi a nívós fesztivált. MISKOLC - "Bizalomra alapozó párbeszédre épül az új Miskolci Kocsonyafesztivál" - mondja a főszervező. Hét év után 2020 február 14-16 között kerül megrendezésre a hazai gasztró-kulturális fesztiválok közül is méltán kiemelkedő Kocsonyafesztivál, amely három napon keresztül lesz az ország középpontja, mind a finom ételek, mind a legnagyobb sztárfellépők és meglepetés programok tekintetében. Az ingyenes, szabadtéri fesztiválra a három nap alatt az ország legtávolabbi településiből és a határon túlról is érkeznek vendégek. A Kocsonyafesztivál utolsó éveiben, több, mint 250 ezer látogató érkezett a a megye fővárosába, Miskolcra. Magyarországon kívülről többek között Németországból, USA-ból, Japánból és természetesen a környező szomszéd országokból is jöttek kocsonyázni. Az idei évben a magántulajdonos, Rózsa Edit, Miskolc Város Önkormányzatával közösen szervezi meg Magyarország legnagyobb szabadtéri téli fesztiválját, a megyeszékhely legnívósabb rendezvényét. A fesztivál megálmodója és Veres Pál Polgármester közös célnak tartja a téli szezon legnagyobb szabadtéri programjának "régi, dicső fényének" visszaállítását. A rendezvény tulajdonosa szerint a Kocsonyafesztivál egy olyan közösségi élménytér, ahol új barátságok köttetnek, régi barátok, iskolatársak találkoznak, ahol kapcsolatok épülnek, ahova örömmel térnek vissza a városból elszármazott lokálpatrióták, ahova büszkén hívják meg ismerőseiket a miskolciak. Az egész napos programokon, melyek kicsiknek és nagyoknak is egyaránt jelentenek garantált szórakozást, megjelenik a kocsonyalegenda három szereplője is a híres miskolci békák társaságában. A Kocsonyafesztivál több ezer kis kabala békája az idén a környezetvédelem jegyében újrahasznosított farmerből készül, amelyről köztudott, bizonyítottan szerencsét hoz. A békák mellett különleges kocsonyák kerülnek az asztalra, amelyről a legjobb séfek gondoskodnak. A fesztivál "lelke" Miskolc szeretete, a miskolciak megbecsülése, az az elkötelezettség és lelkesedés amivel a tulajdonos, a város és a Miskolci Kulturális Központ munkatársaival együttműködve a legmagasabb színvonalon kívánják kiszolgálni a fesztivál látogatóit a február 14-16 közötti hétvégén, Miskolcon. A teljes programtábla megtalálható a https://www.facebook.com/events/584442712116069/ oldalon! [2020.02.05.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Noa Énekstúdió szolgáltatás » oktatás [2020.01.30.]

