Open Road Fest 2020 - itt az első 15 fellépő 15 zenei csemege, rocklegendákkal fűszerezve az Open Road Festtől. A hazai rockzenei élet színe-java képviselteti magát a 21. Harley-Davidson Open Road Festen, köztük olyan legendás zenekarok, mint a Tátrai Band, a P mobil, Deák Bill Gyula, a Lord, a Bikini, de érkezik a Ganxsta Zolee és a Kartel, az Anna and the Barbies, Péterfy Bori és a Love Band, és a Vad Fruttik is. Első körben mindjárt 15 fellépőt jelentettek be a szervezők. A 4 nap alatt 3 helyszínen közel 30 koncerten bulizhatnak azok, akik június 10. és 14. között ellátogatnak Alsóörsre. A rockzenekedvelők legnagyobb örömére idén is lesz miből csemegézni hazánk legnagyobb motoros és zenei fesztiválján, az Open Road Festen. Egymásnak adják a kilincset olyan ikonikus zenekarok, mint a Tátrai Band, a P mobil, vagy a Lord, mindegyikük a magyar zenei élet meghatározó formációi már fél évszázada. A Liszt Ferenc-díjas magyar gitáros, zeneszerző, érdemes művész Tárai Tibor, vagy ahogy a legtöbben becézik Tátrai Tibusz egy igazi legenda, több mint 50 éve van a színpadon. A fesztiválra zenekarával, a Horváth Charlie - ének, Pálvölgyi Géza - billentyűs hangszerek, Solti János - dob, Horváth Kornél - ütőhangszerek, Glaser Péter - basszusgitár, Csiszár Péter - szaxofon, Czerovszky Heni és Vincze-Fekete Vera – vokál alkotta Tátrai Banddel és a legnagyobb slágerekkel (New York, New York, A küszöbön túl, Titkos szerelem) érkeznek, hogy egy különleges zenei utazásra hívják a közönséget. Ugyancsak 50 éve tartó szerelem fűzi a P mobil tagjait is a rockzenéhez, akik a hard rock műfaj hazai megteremtői. Fél évszázad után is töretlenül mennek előre, csinálják, amihez legjobban értenek, őszinte szövegeikkel az alsóörsi publikumot is megigézik. A műfajnál maradva nem mehetünk el a Lord mellett sem, akiknek ugyan „még csak 2 év múlva lesz az aranylakodalma” a rock and rollal, a zenekar himnuszának számító Vándor című dal biztosan felcsendül majd Alsóörsön. A nagyöregek sorát folytatva fellép a „legfeketébb hangú fehér énekes”, a blues magyar királya, Deák Bill Gyula, a Rudán Joe band és a Bikini zenekar is. Óriási energiákat hoz az Open Road Fest színpadára a Zorall, a heavy metal rajongók legnagyobb örömére 30 éves jubileumi koncertet ad az Omen, a legnagyobb ACDC slágereket az AB/CD, a Guns N’ Roses örökzöldeket a Dust N’ Bones, míg a kedvenc KISS dalokat a Kiss Forever Band szállítja. A magyar pop-rock színtér legjobbjai is fellépnek, mint a Ganxsta Zolee és a Kartel, a Péterfy Bori és a Love Band és az Anna and the Barbies. Pásztor Anna ezúttal is sámánmágusként varázsolja el a hallgatóságot, kendőzetlenül őszinte és felemelően pozitív dalszövegeikkel, lüktető és magával ragadó rockos ütemeikkel parádés show-t hoznak. Végül, de nem utolsó sorban az alternatív rock világába kalauzol Likó Marcell, Kerekes Gergely, Hock Zoltán, Hock Attila és Győrffy Gyula ötösfogata, a Vad Fruttik. Azt nem tudni, hogy sárga Zsigulival vagy esetleg motorral érkeznek a fesztiválra, de az biztosra vehető, hogy a tőlük megszokott egyedi látványvilággal teszik teljessé a műsort. 21. Harley-Davidson Open Road Fest, 2020. június 10-14. Alsóörs Feel the Freedom! [2020.02.06.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Noa Énekstúdió szolgáltatás » oktatás [2020.01.30.]

