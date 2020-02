Fontos üzenet az új dalban - Élj és remélj! Élj és remélj! Énekli Sebestyén Katja és Turcsányi Tibi közös dalukban. A közös dal zenei producere Demko Gergő volt, a klipet az Almost Already készítette, a dalszöveget pedig maga Tibi írta. ,,Nagyon örülök ennek a dalnak. Katja azon ritka énekesek közé tartozik, akik minden műfajban megállják a helyüket. Kiváló énekesnő és nagyon jó ember. A klipforgatás alatt majd meg fagytunk, de megérte”. - árulta el Tibi, majd Katja vette át a szót:



,,Örömmel vállaltam el a felkérést. Maximálisan tudtam a zenével és a szöveggel is azonosulni, ami értéket hordoz magában. A dalhoz klip is készült. A forgatás legnagyobb izgalma a -5 -6 fokos hideg kibírása volt. De úgy látjuk, megérte a sok fagyoskodás, hiszen egy szuper kis klip lett belőle. Nagy szeretettel ajánljuk mindenkinek közös szerzeményünket!" [2020.02.08.]