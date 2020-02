Itt a legújabb Pilvaker-dal! Itt van az ősz, itt van ujra Öt hét – öt Pilvaker-dalpremier! Rögtön itt a második, Petőfi Sándor Itt van az ősz, itt van ujra… című versének ütős feldolgozása. Március 15-én este ismét Red Bull Pilvaker. Az idei előadást megelőző hetekben összesen 5 dal premierjével készül a Pilvaker-család, a múlt heti Nem tudhatom című Radnóti-feldolgozást most egy mindenki által kisiskolás kora óta ismert vers, az Itt van az ősz, itt van ujra… ihlette szerzemény követi. Szivák Zsolt, Deego és Bom mellett A szavak forradalmának új beállója, az AWS frontembere, Siklósi Örs jegyzi az új dalt. „Alapvetően mindig is szerettem a hip-hop és rapzene világát, nagyon vártam már, hogy belecsöppenhessek a Pilvakerbe, igazán örültem a megkeresésnek. Szivák Zsolti mesélte, hogy ez olyan, mint egy kis család, és tényleg! Egyből mindenki befogadó és kedves volt, senkit nem zavart, hogy én egészen más stílusból jövök” – árulta el az első napok kapcsán Siklósi Örs. Az AWS frontembere régóta jó barátságban áll Szivák Zsolttal, egy közös turné alkalmával már ötleteltek az Itt van az ősz kapcsán. „Pár pohár bor társaságában megírtuk az alapot, a stúdióban pedig született belőle egy szuper nóta. Bomot és Deegot pici korom óta menő és cool előadónak tartom, és most sem okoztak csalódást. Úgy foglalták össze vers mondanivaló [2020.02.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje felsőfoku zongora-ének oktatás! szolgáltatás » oktatás [2020.02.08.]

