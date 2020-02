Republic 30 az Arénában - Ők lesznek a jubileumi koncert vendégei

Ők lesznek a Republic zenekar 30 éves jubileumi koncertjének vendégei

Három évtizede tartó pályafutását ünnepli a REPUBLIC zenekar 2020. március 14-én a Papp László Budapest Sportarénában.

Bizony, immár 30 éve lesz annak, hogy néhány tehetséges fiatal zenésznek hála elindult az a bizonyos „mandula”, hogy aztán sikert sikerre halmozva a rendszerváltás szülte zenészgeneráció egyik legjelentősebb szónokává váljon.

Ez az Aréna koncert méltó összegzése lesz egy igazán szép jubileumnak, örökérvényű slágerek tucatjaival, méltó emlékezéssel, önfeledt közös ünnepléssel és vendégekkel.

A koncert egyik vendége Nagy Feró lesz, akivel a kezdetek óta jó barátságot ápol a zenekar, a másik Bródy János, aki nemcsak a Republic együttesnek, hanem az egész magyar beat mozgalomnak irányt adott.

A Bagossy Brothers Company is színpadra lép majd, akikkel közösen adják elő többek között a Messzi földre vihetnél című dalt is. Az estét pedig a Kávészünet zenekar melegíti be. A jubileumi nagykoncerten 30 év slágerei várnak.

Jegyek ITT

[2020.02.13.]