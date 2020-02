Harlem Globetrotters 2020-ban újra Budapesten - jegyek itt A „Pushing the Limits”(„A határok feszegetése”) című legújabb turnéjuk még látványosabb pillanatokat, élményeket ígér! A „Pushing the Limits”(„A határok feszegetése”) című legújabb turnéjuk még látványosabb pillanatokat, élményeket ígér! A világhírű Harlem Globetrotters tavaly decemberben kezdte meg a rekordot jelentő, zsinórban a 94. turnészezonját. A legújabb „Pushing the Limits”elnevezésű világkörüli turnéjuk keretében, 2020. május 19-én Budapesten, a Tüskecsarnokban mutatják be a kosárlabdázás legnagyobb trükkjeit. A showa Broadway Event és a Multimedia Organisation szervezésében érkezik hazánkba. 17.00 kapunyitás a Magic Pass-szal rendelkező jegytulajdonosoknak!

17.30-18.00 Magic Pass Pre-Show – Meet&Greet

18:00 általános kapunyitás

19.00 meccs kezdete



Jegyek ITT [2020.02.17.]