A Dal 2020 első elődöntő - ő lesz az extra fellépő Egy legenda lép szombaton A Dal színpadára Szombat este A Dal 2020 első elődöntőjében a versenyzők mellett egy igazi legenda tér vissza Magyarország dalválasztó műsorának színpadára. Két évvel a Szekeres Adriennel közös fellépése után Charlie most szólóban áll a nézők elé a Jég dupla whiskyvel című slágerrel. A Liszt Ferenc-díjas, világjáró énekes A Dal 2020 75 millió forintos, a zenei karrier építésére fordítható főnyereményéről elmondta, hogy a karrierje kezdetekor ilyen lehetőségről még álmodni se lehetett. „Akkor csak Táncdalfesztivál volt, mi viszont beat zenét játszottunk, ezért hosszú utam volt 15 évnyi külföldi kitérővel” – mondta Charlie, aki szerint A Dal elődöntőjéig eljutó zenészek mind tehetségesek, de nagyon kell szeretniük, amit csinálnak.



„Ha nem is közönség előtt, de próbálgassanak különböző stílusokat énekelni és rá fognak jönni, hogy mi az, ami fekszik nekik. Ez fontos, mert a sikerhez vezető úton általában hosszú időt kell eltölteni és emellett még sok más dologra, például a médiára vagy a közönség szeretetére is szükségük lesz" – tette hozzá a több mint ötven éve a pályán lévő, kétszeres platinalemezes zenész. A Dal 2020 – szombatonként 19.35-től a Duna Televízió és a Duna World műsorán. [2020.02.22.]