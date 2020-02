Candy Dulfer a 2020-as Jazzpikniken! A világhírű holland szaxofonos, Candy Dulfer zenélt már a Pink Floyddal és Madonnával, Prince-szel, Maceo Parkerrel, Dave Stewarttal és Van Morrisonnal, olyan művészekkel lép fel mint Beyoncé, Chaka Khan, Aretha Franklin, Jamie Cullum és sokan mások. Candy Dulfer július 31-én, pénteken hevíti fel a Paloznaki Jazzpiknik közönségét! Candy Dulfer már beleszületett a dzsessz zenébe, édesapja, Hans Dulfer a holland dzsessz egyik legjobb tenorszaxofonosa. Candy már tinédzserként apja zenekarában játszott, első, Funky Stuff nevű saját zenekarát pedig 14 évesen alapította. Candy már huszonévesen előzenekarként lépett fel Madonna európai turnéján, majd a népszerűsége csúcsán lévő Prince kérte fel, hogy működjön közre két lemeze, a Graffiti Bridge és a Batman felvételein. 1990-ben felvette máig leghíresebb számát, az Eurythmicsből ismert Dave Stewarttal közös Lily Was Here-t. Ugyanebben az évben fellépett a Pink Floyddal, és első nagylemezét, a Saxualityt Grammyre jelölték. Pályafutása során a funk, az R’n’B, a soul és a smooth jazz legnagyobb képviselőivel játszott már, így a Pink Floyddal és Madonnával, Prince-szel, Maceo Parkerrel, Dave Stewarttal és Van Morrisonnal, olyan művészekkel lép fel mint Beyoncé, Chaka Khan, David Sanborn, Larry Graham, Aretha Franklin, Jimmy Cliff, George Duke, Blondie, Jools Holland, Jamie Cullum, Angie Stone, Tower of Power, The Time, Alan Parsons, Fred Wesley, Pee Wee Ellis, Joey DiFrancesco, Jonathan Butler és még sorolhatnánk a véget nem érő, páratlan legendákat felsorakoztató listát. Az amszterdami művésznő már több ízben játszott a magyar közönség előtt, sőt, erős magyar kötődése van, hiszen jónéhány évig magyar férjet tudhatott az oldalán. A 2020-as Paloznaki Jazzpiknik szombati napjának sztárfellépője Candy Dulfer, akit szakmai berkekben csak Európa szaxofonkirálynőjeként emlegetnek. Fantasztikus karriert tudhat maga mögött, egyedi módon ötvözi a klasszikus R&B, a blues, a pop, és jazz elemeit. A különleges koncerthez különleges vendég dukál, Nils Landgren, svéd harsonaművész lesz Candy vendége az est során, egyedi zenei élményt ígérve! Tehát a Paloznaki Jazzpiknik Nagyszínpadának eddigi fellépői sora; július 30-án, csütörtökön a Level 42 jegyzi a nyitóeseményt. Július 31-én, pénteken nekünk fog zenélni a soul legújabb sztárja, JP Cooper, majd az est fénypontja a szaxofon-istennő, Candy Dulfer! A szombati záróesten, augusztus 1-jén pedig a latinos temperamentumú, fergeteges bulit ígérő Caro Emerald és az MF Robots utánozhatatlan hangjai töltik be a csillagfényes paloznaki éjszakát. A további előadók bejelentését folytatjuk! Kedvezményes jegyek [2020.02.22.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje turnémanagert keres a Swan 2000 zenekar zenekar [2020.02.18.]

