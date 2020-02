Szívhezszóló dallal jelentkezett Lil G - íme az Édesapám Íme Lil G - Édesapám című klipje,



Lil G - Édesapám dalszöveg Nem láttad a kislányt, aki minden este sírt

Nem tudod felfogni, mennyi kínt elbírt

Nem láttál belőle semmit, ahogy cseperedtem

Nem tudod, hogy miattad egy üres lélek lettem



Édesapám

Neked szól e dalnak minden sora

Mondjuk, azt sem vágod

Most mennyi lányodnak életkora

Sokszor volt miattad kérdés:

Élet vagy halál?

Már azt se bánom

Ha ez csak süket fülekre talál

Elmondom, miért bánhatod

Hogy magadtól eldobtál

Hogy életem második évében

Magunkra hagytál

A sikerembe sajnos

Te semmit bele nem adtál

Miattad nincs bennem már

Több egy fekete lyuknál



Gondolkozom azon

Hogy mit hagyhattál bennem

Csak haragot és fájdalmat

Árul el a csendem

Mert te nem voltál ott

Sosem álltál mellettem

Legsötétebb csatákba is

Egyedül kellett mennem

Eddig a dalig azt hittem

Már elengedtem

Rá kellett jönnöm

Miattad mennyit szenvedtem

De sikerül felnőni

Egyedül, segítség nélkül

Csak valamiért a szívem

A világgal ki nem békül



Nem láttad a kislányt, aki minden este sírt

Nem tudod felfogni, mennyi kínt elbírt

Nem láttál belőle semmit, ahogy cseperedtem

Nem tudod, hogy miattad egy üres lélek lettem



Sokszor bántott engem

Az üres tekinteted

Hogy fontos vagyok neked

Vártam, hátha elhiteted

Tudom, ez a pillanat

Soha nem fog eljönni

Csak a fájdalmat tudnám

Neked egyszer megköszönni

Egy apai szeretetet

Senki nem tud pótolni

A bennem meghalt kislányt

Már nem lehet kárpótolni

Elvesztettem mindent

Mikor rájöttem elhagytál

Nehéz volt feldolgozni

Hogy nekem te nem vagy már



Négy év eltelt azóta

Nem keresel már engem

Ezt az érzést eltitkoltam

Magamba temettem

Lehet én rontottam el

Sokszor magam okolom

Minden egyes nap

Csak a kérdéseket sorolom

Hol vagy most, nem vágysz rám?

Mért nem keresel?

Keresem a választ

De sehol nem szerepel

Elég volt, befejeztem

Most elengedlek

Az emlékekkel együtt

Többet már nem kergetlek



Nem láttad a kislányt, aki minden este sírt

Nem tudod felfogni, mennyi kínt elbírt

Nem láttál belőle semmit, ahogy cseperedtem

Nem láttad a kislányt, aki minden este sírt

Nem tudod felfogni, mennyi kínt elbírt

Nem láttál belőle semmit, ahogy cseperedtem

Nem tudod, hogy miattad egy üres lélek lettem

