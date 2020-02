Clannad koncert lesz Budapesten - jegyinfo itt A legendás ír folk rock csapat, a Clannad 2020. április 29-én lép fel az Akvárium Klubban. A Clannad együttest (amely a klán, azaz család szóból származik) 1970-ben Moya, Ciarán és Pól Brennan testvérek, valamint nagybátyjaik, Noel és Pádraig Duggan alapították, ám nem sokkal később, egy rövid ideig Enya Brennan is csatlakozott hozzájuk hatodik tagként, mielőtt saját, rendkívül sikeres szólókarrierjét megkezdte.



A több díjat is elnyert együttes kétségtelenül mindenki másnál többet tett az ír zene és az ír nyelv egész világra kiterjedő, széles közönségréteghez történő eljuttatása érdekében. A tradicionális ír- és a kortárs folkzene, valamint a new age és a rock elemeit összeolvasztva egyedi hangzást hoztak létre, amely a hipnotikus énekkel ötvözve kiállta az idő próbáját, és vonzóvá vált világszerte minden korosztály számára. A Clannad sok művésszel dolgozott már együtt, akik között Bruce Hornsby, Steve Perry, JD Souther, Paul Young és Duke Special is kiemelhető, azonban messze a legsikeresebb együttműködés a csapat lelkes támogatójával és rajongójával, Bono-val volt. Most a zenekar a búcsúturnéját Európában folytatja. „Már a 2013-2015-ös világkörüli turné előtt megvitattuk, vajon ez lesz-e a búcsú, vagy sem ... De amikor Pádraig meghalt, úgy döntöttünk, hogy a következő turné határozottan az utolsó lesz, és egy nagyon különleges és emlékezetes utolsó utazást szeretnénk csinálni … továbbá nagyon örülünk, hogy ehhez az utolsó úthoz megjelent az In A Lifetime antológia, amely remélehetőleg hosszan tartó örökséget ad a rajongóinknak." Ez a csodálatos zenekar búcsúturnéjával Budapesten is fellép, 2020. április 29-én, az Akvárium Klubban! Jegyek kaphatók a www.livenation.hu, és a www.funcode.hu oldalakon. [2020.02.27.]