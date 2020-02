SZIN 2020 - Nemzetközi sztárok a fellépők közt

Nemzetközi sztárok és hazai sikercsapatok lépnek föl a nyári fesztiválszezon egyik záróeseményén, a Szegedi Ifjúsági Napokon (SZIN) - tájékoztatták a szervezők hétfőn az MTI-t.

A közlemény szerint a legnagyobb múltú magyarországi ifjúsági fesztivál vendége lesz napjaink egyik legsikeresebb R'n'B előadója, Jason Derulo. Érkezik a Tisza-partra a Rudimental is.



A brit drum'n'bass formáció - John Newman közreműködésével - a Feel the Love című slágerrel robbant be és azóta olyan énekesekkel készített felvételeket, mint Ella Eyre, Emeli Sandé, Jess Glynne vagy Macklemore. Ezúttal dj-formációjukkal lépnek majd fel Szegeden.

Az utcáról került a rivaldafénybe a világhírű utcai előadóművész, DubFX, aki már a legnagyobb fesztiválokat is megjárta. A loop és effect pedálok nagymestere saját beatbox, baseline és ének/rap hangját egymásra pakolva kápráztatja el közönségét.



A Russkaja már "házi zenekarként" tér vissza a SZIN-re, több lehengerlő bulit köszönhetnek a fesztiválozók a zenekarnak, nem csoda, ha a közönség ilyen sűrűn visszatapsolja őket. A SZIN kívánságlistáján évről-évre az élbolyban szerepelnek.



A hazai fellépők közül pedig érkezik majd Ákos, Majka és Curtis, a Halott Pénz, a Kowalsky meg a Vega, a Honeybeast, a Follow The Flow, a Wellhello, Horváth Tamás, a Lóci játszik, ByeAlex és a Slepp, Manuel, a Margaret Island, The Biebers és a BSW. A Szegedi Ifjúsági Napok korábban már bejelentett néhány nevet, így már biztos, hogy fellép augusztusban John Newman, a 30Y, a Magna Cum Laude vagy a Bagossy Brothers Company.

MTI

[2020.02.27.]