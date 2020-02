Malek Miklós: "Csak a felvétel után öleltük meg egymást..." Duett album két nagyszerű előadó együttműködésével, de mégis több annál. Malek Miklós és Malek Andrea duett lemeze nem csak a tökéletes együttzenélésről szól, de a duett partnerek közötti elvághatatlan kötelék is ott lebeg minden hangban.



"Sosem gondoltam, hogy valamikor sor kerül dalaim ilyen formában való megszólalására, mint ahogy arra sem gondoltam, hogy egyáltalán lesznek-e erre méltó vagy alkalmas dalok. Igyekeztem.



Abban csak reménykedtem, hogy gyermekeim zenei hallással születnek, de hogy duettet énekeljek a lányommal! pedig nincs is karácsony sem szülinap sem más családi megmozdulás, meg nem is az éneklés a fô profilom – és hogy a fiam is közremûködjék arra meg végképp nem." - kezdte Malek Miklós.



"Szóval leültem a zongorához a Tom-Tom stúdióban, Andrea odaállt a mikrofonhoz és játszottunk.



Játszottunk, ahogy koncerten szoktunk, – zenészként, kollégaként, kísérôszólista kapcsolatként összenézve, könnyedén, mosolyogva (néha könnyezve), mindvégig nagy figyelemmel a másik és a dal iránt, de legkevésbé sem apa-lányaként.



Csak a felvétel után öleltük meg egymást, melyben minden benne volt: szeretet, elismerés, kritika, jó érzés.



A dalok átsuhantak rajtunk, más környezetet kaptak, intimebb lett a hangzás. A versek feltámadtak, a közremûködô zenész barátaim: Mihályi Éva (hegedû), Amirás Árpád (cselló) és az Octovoice kamarakórus, tehetséggel és jó szívvel hozzátették a magukét és végre harmonikáztam is egy kicsit." - folytatta a neves zenész.



"A sors kegye, hogy jutalomjáték lett számomra ez a lemez, Andreával, egy zongorával és egy ponton helyet cserélve Miklós fiammal, átadva a zongorát és a mikrofont – karmesterként.



Miklósnak külön köszönet jár, hogy – engedve a szelíd erôszaknak – elvállalta a keverés (mix) és a mastering rendkívül aprólékos és igényes munkáját, mellyel a tôle megszokott módon magasba emelte a produkció hangzását.

Hallgassák szeretettel!" - zárta szavait Malek Miklós. [2020.02.29.]

