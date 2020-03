Kapcsolatok • Kelemen Kabátban Egy Van - Kelemen Kabátban nagykoncert lesz pénteken Egy Van – látványos, fergeteges Kelemen Kabátban EP bemutató nagykoncert az Akváriumban március 6-án! Miközben bemutatták a Végtelen című dalukra készült klipet a VOLT Film augusztusban indult utazós mozijának - a Road Movie - egyik epizódjaként, minden eddiginél fergetegesebb bulira készülnek, ami nem más, mint az „Egy Van” című EP bemutató nagykoncertjük március 6-án az Akváriumban, amely minden eddiginél látványosabb lesz! Akik voltak már Kelemen Kabátban koncerten, jól tudják, hogy a zenekar mindig is nagy hangsúlyt fektet a látványra és a hangzásra, azaz arra, hogy a fellépésük soha ne „csak” egy koncert legyen, hanem sokkal inkább egy komplex élmény: hogy ez mennyire így van, arról mindenki meggyőződhet majd az Akvárium klubban március 6-án. A Kelemen Kabátban „Egy Van” című dalával Karácsony előtt ajándékozta meg a rajongókat, de most a szerzemény címét viselő EP lemezbemutató koncertjén élőben is meghallgathatjuk több Kelemen sláger mellett. Bár már elmúltak az ünnepek, de ez nem jelent semmit, hiszen a zenekar mindig is kedves, vicces szövegekkel lepte meg a közönséget. A dal fő üzenete az hogy az emberek egymásra figyeljenek, időt és élményeket ajándékozzanak tárgyak helyett. Sajnos a modern társadalom jelentős része mentális problémákkal küzd, eközben a kapzsiság és a túlfogyasztás a bolygót rombolja. Figyeljünk egymásra és keressünk valós értékeket a fogyasztásban kiélt boldogság pótlékok helyet – mondta Horváth Boldi, a zenekar énekese és szövegírója az Egy van című dalról. A dali itt hallgathatjátok meg: Miközben minden idejüket leköti, hogy felejthetetlen élménnyel mehessen mindenki haza az Akváriumból, bemutatták a Végtelen című új dalukra készült klipet amely a Dunakanyarról szól: Ebben a dalban azt a sokszínűséget, romantikát és nagyívű életérzést szerettük volna megfogalmazni, amit mindenki átélt már, aki volt a Dunakanyarban. – mondta Boldi a dalról. A klipet itt nézhetitek meg: A forgatást nagyon sok tervezés és fejlesztés előzte meg, hiszen Pallag Péter rendező úgy gondolta, hogy a gyönyörű táj felett egy drón segítségével repülhessenek a nézők.



A rendezői változathoz egy vágatlan jelenetet szerettek volna, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy egy közel 15 km hosszú légi útvonalat kellett megtervezni a drón számára.



A repülés során kétszer is keresztezni kellett a Dunát, ráadásul mindennek szinkronban kellett lennie a zene szerkezetével. [2020.03.03.]

