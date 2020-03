Megnéztük! Gyilkos ballada - rock musical, szerelmi dráma A körülményektől függetlenül, nekem régóta hiányzott a jellegzetes KERO-féle színház: a popzenés darabok, a pörgős, táncos, színpadot felforgató rendezés – a Gyilkos ballada pontosan ezt a vonalat viszi tovább. A történet viszonylag egyszerű, egy szerelmi háromszögről van szó: Sara (Muri Enikő) lángoló és szenvedélyes kapcsolatban áll Tommal (Kerényi Miklós Máté), de egy veszekedés után Michael (Veréb Tamás) lakásán és ágyában köt ki. Vele is marad, családot alapítanak, gyerekük lesz, évekkel később azonban ismét felbukkan Tom és felforgatja a családi idillt. A darab mindössze másfél órás, ezalatt viszont egyetlen perc megállás sincs: rengeteg rövid jelenet és dal követi egymást – ez egyébként nem a Kerényi-rendezés sajátossága, a darab eleve így van megírva. A színészektől iszonyú energiát igényel az összes jelenet: mindegyik sok mozgással jár, miközben minden pillanat drámai, rövid idő alatt kell bemutatniuk mély érzelmeket. Veréb Tamás kitűnő a konszolidált férj szerepében, aki rájön, hogy a felesége megcsalja. Muri Enikő egyszerre ribanc és szerető anyuka, Kerényi Miklós Máté pedig két teljes ívet is leír a széteső szerencsétlentől az összeszedett bártulajdonosig, majd a szerelmi őrület stációit – elképesztő, amit a színpadon művel. Simon Panna narrációja pedig egyszerre vicces, néha rémisztő, és szintén elképesztően jól működik az a rendezői fogás, ahogy a szereplőket mozgatja. Mindezt slágeres rockdalok formájában adják elő – a dalokkal egyébként érdemes előre megismerkedni a Deezeren (https://www.deezer.com/hu/album/6542519), a Spotify-on (https://open.spotify.com/album/15VUlBxG6ovextVkRgcL7G) vagy a Youtube-on (https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_ngK-xznhadb-KEBlDRi9BzSieTDZsvg4s). Már csak azért is, mert az átriumos előadás egyetlen hátránya, hogy a hangminőség rossz, a második sorból úgy tűnt, mintha az egész darab egy hordó mélyéről szólna. Jól sikerült viszont a fordítás, Cseh Dávid Péter és Pányik Tamás munkája – ez ugyanaz a Cseh Dávid Péter, aki annak idején Veréb Tamással párban játszotta Quasimodo-t az Operettben, Kerényi rendezésében… Én személyesen a Fame, a hírnév ára óta nem szórakoztam ilyen jól színházban, és aki a Szép nyári nap, a Rómeó és Júlia vagy a Notre Dame-i toronyőr vonalat kedvelte az Operettben, nem beszélve a Mamma miáról a Madáchban, annak most ezzel az előadással érdemes folytatni a sort. A Gyilkos balladából egyetlen további előadás van meghirdetve áprilisra, érdemes sietni a jegyvásárlással, valamint tájékozódni lehet a produkció saját Facebook oldalán is (https://www.facebook.com/gyilkosballadaofficial/). Szatmári Péter [2020.03.10.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Ír/skót népzene-ISLAND zenekar zenekar [2020.02.28.]

Behringer XENYX QX 1204USB keverő egyéb [2020.02.26.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu