A Centrál Színház tájékoztatása a koronavírus kapcsán Íme a színház hivatalos tájékoztatása, amit március 9-én este adtak ki. "Kedves Nézőink! Budapest színházai, így a Centrál Színház is - bár a koronavírus Magyarországon is megjelent - zavartalanul játszanak. Sem Budapest Főváros Önkormányzata, sem a kormány nem rendelte el a közintézmények bezárását - reméljük erre nem is kerül sor -, így egyelőre minden kitűzött előadásunkat megtartjuk, jegyet a járványveszélyre való hivatkozással sem váltunk vissza.

A Centrál Színház színészei és dolgozói között nincs fertőzött és olyan nézőről sincs tudomásunk, aki betegen járt volna nálunk. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a színház épületében minimálisra csökkentsük a vírus terjedésének lehetőségét, így naponta fertőtlenítjük a kilincseket, a székkarfákat, a mosdókban a szappan fertőtlenítőszert tartalmaz, és hamarosan nézőink számára az előtérbe is kihelyezünk egy fertőtlenítőszer adagolót.

Kérjük önöket, hogy a médiában elérhető tájékoztatók alapján járjanak el felelősségteljesen a járvány megelőzése érdekében és amennyiben influenzás, megfázásos tüneteket észlelnek magukon, mint bármely fertőző betegséggel járó helyzetben is, válasszák inkább az otthon melegét!

Amennyiben a közintézmények bezárását érintő döntésről értesülünk, a megfelelő felületeken, azaz a Facebook oldalunkon, a weboldalon és hírlevélben is értesíteni fogjuk önöket az elmaradó előadásokról. Jó szórakozást kívánunk az elkövetkező estékre!" [2020.03.11.]

