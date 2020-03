A RaM Colosseum tájékoztatása a koronavírus kapcsán

Íme a hivatalos tájékoztatás, amit március 10-én este adtak ki.

"Tisztelt Nézőink!

Ezúton kívánjuk tájékoztatni Önöket, hogy befogadó, produkciós színházunk bérlő partnereinkkel folytatott belső egyeztetéseinek mentén jelen állapotok szerint partnereink A BEMUTATÁSRA TERVEZETT ELŐADÁSAIKAT A KÖZELJÖVŐBEN IS MEG KÍVÁNJÁK TARTANI házunk falai között. Amennyiben a menetközben esetlegesen kormányzati intézkedéscsomagban elrendelve járványügyi intézkedések és/vagy korlátozások kerülnek bevezetésre, melyek egységesen, jelentős mértékben korlátozzák vagy időszakosan teljes mértékben megakadályozzák a színházi előadások bemutatását, úgy erre vonatkozóan az adott előadás jegykontingensét kibocsájtó partnereink Facebook oldalán, weblapján fogják megtalálni az intézkedés helyzetkezelésének eseti iránymutatásait, melyről a RaM Colosseum felületein is tájékoztatást nyújtunk. Ezzel párhuzamosan természetesen üzemeltetésünk, tulajdonos XIII. Kerületi Önkormányzattal szorosan együttműködve a megszokottnál is fokozottabb és kiemeltebb figyelmet fordít a ház higiéniás, tisztasági állapotára, ezzel is minimalizálva a negatív egészségügyi anomáliák házunkon belüli kialakulásának eshetőségét.

Bízva benne, hogy falaink között mindenkinek át tudjuk adni azt az élményt melyre anno megváltotta a színházjegyét, mindenkinek jó egészséget kíván: A RaM Colosseum Élményszínház Vezetősége"

[2020.03.11.]