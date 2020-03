Koronavírus - Nem lehet száz főnél nagyobb beltéri rendezvényeket tartani A kormány megtiltja a száz főnél nagyobb beltéri és az ötszáz főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartását az koronavírus terjedése miatt - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán, Budapesten. Rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet hirdet a kormány az ország teljes területére - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten. Gulyás Gergely elmondta: a kormány a belügyminiszter és az operatív törzs javaslatára arról döntött, hogy beutazási tilalmat rendelnek el az Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkező polgárok számára. Kivételt az ezen országokból érkező magyar állampolgárok jelentenek, esetükben azonnali hatósági karantént rendelnek el - ismertette. Hatósági határozat írja elő, hogy a lakóhelyét az illető két hétig nem hagyhatja el.



A szlovén, valamint az osztrák schengeni határon ehhez határellenőrzést kell bevezetni, ez meg fog történni a lehető leghamarabb. Vonatokat, buszokat, repülőket ezen országokból leállítják, csak a magyar állampolgároknak biztosított a bejutás - tette hozzá Gulyás Gergely.



Kérdésre válaszolva elmondta, ez legkésőbb éjfélig megtörténik.



Közölte továbbá: megtiltják a 100 főnél nagyobb beltéri és 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartását. Ezen rendezvények esetében a rendezők és szervezők felelőssége, hogy ne tartsák meg azokat.



Kitért arra is, hogy a lejáró okiratokat a veszélyhelyzet fennálltáig nem kell megújítani.

A döntések visszavonásig érvényesek - rögzítette a miniszter, aki jelezte: a következő napokban és órákban kormányrendeletek jelennek meg, amelyek egyértelműen tisztázzák a részleteket.



