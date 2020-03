A Budapesti Operettszínház tájékoztatása a koronavírus kapcsán Mutatjuk a színház tájékoztatását koronavírus ügyben. Íme a március 12-én kiadott tájékoztatás.



"Tisztelt Nézőink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a március 12-étől hatályos kormányhatározat értelmében a tervezett előadásainkat, beleértve a bemutatót is, nem áll módunkban megtartani. Az előadások megtartásáról, elhalasztásáról, azok esetleges pótlásáról, valamint a már megvásárolt jegyekkel kapcsolatos intézkedésekről a Budapesti Operettszínház a saját felületein (honlap, facebook) folyamatosan ad tájékoztatást. Előadások pótlására és jegyek visszaváltására vonatkozó információk: - A márciusi nagyszínpados előadások jegyárát a Budapesti Operettszínház visszafizeti nézőinek. Az interneten vásárolt jegyek esetében a szolgáltató (Interticket Kft). végzi a visszautalást. A visszaváltás módjáról lentebb tájékozódhatnak részletesebben. - A Kálmán Imre Teátrumban és a Raktárszínházban a tervezett előadások lehetőség szerint későbbi időpontban kerülnek megtartásra. Amint az módjában áll, a Budapesti Operettszínház tájékoztatást ad a dátumokat illetően. - Bérletes előadásaink pótlására is igyekszünk sort keríteni, az időpontokról a későbbiekben küldünk tájékoztatást. Az áprilisi előadásokra szóló jegyek egyelőre nem kerülnek visszaváltásra, amíg nem születik további kormányzati döntés a járványügyi vészhelyzet időtartamával kapcsolatban. Visszaváltás módja (márciusi nagyszínpados előadások esetében): - A főbejárati pénztárnál személyesen váltott jegyek visszaváltása elektronikusan történik a következők megküldésével az operett@operett.hu e-mail címre: a visszaváltandó jegy bescannelve vagy lefotózva (fontos, hogy tisztán látszódjon a vonalkód!) bankszámlaszám, amelyre visszautalható az összeg.

- Csoportos jegyvásárlóinkat kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot kollégáinkkal a 06-1/3532172-es telefonszámon a visszaváltás egyeztetésének érdekében. - Az interneten vásárolt jegyek esetében a szolgáltató (Interticket Kft). automatikusan visszautalja a márciusi nagyszínpados jegyek árát. Felhívjuk nézőink figyelmét, hogy jegyértékesítő irodánk zavartalanul működik, kérdések esetén kollégáink szíves rendelkezésükre állnak telefonon és e-mailen. A járványügyi helyzetre való tekintettel kérjük kedves nézőinket, hogy lehetőség szerint tartózkodjanak a személyes megkereséstől. További tájékoztatás céljából alábbi telefonszámokon kereshetik kollégáinkat:

Közönségszervezési Iroda: 06 1 353 2172 (hétköznapokon 10-16 óra között)

Lucz Jarmila: 06 30 274 2570

Mészáros Éva: 06 30 280 8146

Sándor Kata: 06 30 280 9792

Ványi Viktória: 06 30 280 8780

Szabó Nikolett:06 30 276 7974

Lokody Mariann: 06 30 732 1276 A színház pénztára a kormányrendelet visszavonásáig zárva tart.

Megértésüket köszönjük! Budapest, 2020.03.12." [2020.03.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Nagyon megbízható magánhitel-ajánlat egyéb [2020.03.11.]

Ír/skót népzene-ISLAND zenekar zenekar [2020.02.28.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu