Elmarad a 40. Budapesti Tavaszi Fesztivál? Íme a hivatalos válasz! A kultúra megőrzése, támogatása és az összefogás talán még sosem volt ilyen fontos – nem tartják meg a 40. Budapesti Tavaszi Fesztivált Magyarország kormányának döntése értelmében, a világméretű egészségügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos iránymutatásokat követve elmarad az idén 40. születésnapját ünneplő Budapesti Tavaszi Fesztivál, a régió egyik legfontosabb összművészeti eseménysorozata, ugyanakkor a szervezők mindent megtesznek azért, hogy a jubileumi fesztivál tervezett programjából minél több produkció eljuthasson majd a közönséghez a későbbiekben. „A nézők, az alkotók, a háttérben dolgozó kivételes szakemberek biztonságánál és egészségénél nincs fontosabb. Ez most az összefogás, az egymásra figyelés ideje. Nagyon köszönjük a közönség és a művészek támogatását és biztatását, embert próbáló hetek állnak mindannyiunk mögött: a Budapesti Tavaszi Fesztivál a főváros legjelentősebb kulturális intézményeivel, játszóhelyeivel, nemzetközi partnerintézményekkel és társulatokkal együttműködésben valósul meg évről évre, így a fesztivál jelenével és jövőjével kapcsolatos eljárásrend kidolgozása körültekintő, országhatárokon átívelő egyeztetést igényelt és igényel" – emeli ki Káel Csaba, a fesztivál főszervezője, a Müpa vezérigazgatója. Hangsúlyozza, hogy az egyetlen lehetőség és a felelős döntés most az, ha a fesztivál több mint 100 programja idén áprilisban nem valósul meg, A szervezők kiemelik, hogy a fesztivál 17 napját több éven át tartó hatalmas előkészítő, adminisztratív és kreatív alkotói munka előzi meg: a területen dolgozó művészek, szakemberek és a színfalak mögött tevékenykedő kollégák elhivatott, fáradhatatlan munkája nélkül a fesztivál fantasztikus, négy évtizednyi története sem létezhetne. „Hisszük, hogy a rendkívüli helyzet elmúltával, a világjárvány legyőzését követően a közös, személyes élmények, a művészet, a közös történeteinket, tragédiáinkat és sikereinket elmesélő alkotások jelentősége még inkább felértékelődik szerte a világon, addig pedig az a feladatunk, hogy mindenekfelett vigyázzunk egymásra, támogassuk egymást, előkészítve a várva várt újrakezdést-visszatérést!" - mondja Káel Csaba. „Budapest sokszínű, izgalmas és kreatív város. A Tavaszi Fesztivál programját is éppen ilyennek álmodtuk meg: sokszínűnek, izgalmasnak és kreatívnak. Az idei évben azonban ezt sajnos nem fogjuk tudni megmutatni a közönségünknek"– mondta el Faix Csaba, a fesztivál társszervezője, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ ügyvezetője. – A taps idén tavasszal nem a nézőtérről szól a művészeknek, hanem az ablakokból az egészségügyi dolgozóknak és mindazoknak, akik rengeteget tesznek a városért, értünk. Köszönjük nekik! És természetesen köszönjük az összes kollégánknak, akik azért dolgoztak, hogy összeálljon a fesztivál programja" – tette hozzá. A Budapesti Tavaszi Fesztivál szervezői ebben a rendkívüli helyzetben is mindent megtesznek azért, hogy a látogatókat folyamatosan tájékoztassák az elmaradt programokkal kapcsolatos tudnivalókról. A megvásárolt jegyek visszaváltására a fesztivál weboldalán lesz lehetőség, ennek módjáról és részleteiről hamarosan a www.btf.hu oldalon találhatnak információt a nézők. [2020.03.28.]

