Láttad már? Bagossy Brothers Company - Boldog idők - dalszöveg, videoklip Jöjjön a Bagossy Brothers Company - Boldog idők újdonsága. A Bagossy Brothers Company a Boldog idők című új dalával csatlakozik az UNICEF Magyarország felhívásához.



A zenekar felajánlásának köszönhetően a dal minden online bevétele az UNICEF Magyarország legvédtelenebb gyerekeket segítő munkáját támogatja.



Segítsünk együtt a legnehezebb helyzetben lévő gyerekeknek koronavírus idején, hogy ne ők legyenek a járvány láthatatlan áldozatai!





Vajon van-e még csillag az égen

az éjben mi ránk tekint?

Amint egy gyermek játszik egy játszótéren

egy felnőtt rálegyint. Csak egy kicsit gyere odébb,

csak egy kicsikét legyél még…

Csak egy kicsit olyan, mint a felnőttek,

mert az rendre szép. Ha álmod tarka, szürkén néznek,

csak bólogatnak rád.

Pedig a rajtra készen éned egy kis biztatásra várt. És a földről mind feláll,

akiben tombol még az ár.

Élni készül, elsodor mindent,

nincs többé határ! Úgy felnőttünk…

Úgy alakult… Ha csak a boldog időket nézem,

ugye milyen rendületlen szép?

Ahogy előre visz a léptem

s nem hátrál, odakint

látom az arcod, a régi álmok

ahogy feltörnek megint.

Mi vagyunk saját tükreink! Vissza nézek eltelt pár év,

jó és rossz talán…

Mit másként tettünk volna, az már

nincs többé, csupán

elengedni kell mi elmúlt

mint lombjait a fák.

Engedik, mert újra jön még

tavasz a tél után. Úgy felnőttünk…

Úgy alakult… Ha csak a boldog időket nézem,

ugye milyen rendületlen szép?

Ahogy előre visz a léptem

s nem hátrál, odakint

látom az arcod, a régi álmok

ahogy feltörnek megint.

Mi vagyunk saját tükreink! Az volt a szép boldog idő

Se bor, se pénz, csak én meg ő.

Az volt a szép boldog idő

Az volt a szép boldog idő

Boldog idő, boldog idő! [2020.04.15.]

