Müpa Zeneműpályázat: új műfaji kategória, nyilvános a szakmai testület névsora A Müpa 15., jubileumi évada alkalmából júniusban nagyszabású zeneműpályázatot hirdetett meg, amelynek elbírálását a most nyilvánosságra hozott, neves és elismert hazai szakemberekből álló hétfős szakmai testület fogja irányítani. A Müpa 15., jubileumi évada alkalmából júniusban nagyszabású zeneműpályázatot hirdetett meg, amelynek elbírálását a most nyilvánosságra hozott, neves és elismert hazai szakemberekből álló hétfős szakmai testület fogja irányítani. További újdonság, hogy a pályázaton a korábban meghirdetett műfaji kategóriák mellett már elektroakusztikus művekkel is lehet indulni, az intézmény így összesen 14 zeneművészeti kategóriában várja a 18. életévüket betöltött, magukat magyarnak valló pályázók munkáit. Magyarország vezető kulturális intézménye 2005-ös megalapítása óta teret biztosít a kortárs alkotóknak és népszerűsíti a jelenkor zenéjét. A június folyamán meghirdetett zeneműpályázat egyik fontos célkitűzése, hogy a győztesnek ítélt műveket a Müpa hazai előadóművészek közreműködésével, társintézményeivel együttműködésben fogja színpadra állítani. A pályázaton új kategóriaként már elektroakusztikus művek beadására is van lehetőség, a versenyben meghirdetett műfajok száma ezzel 14-re bővült. A beérkező pályamunkák kiértékelését hétfős szakmai testület irányítja, amelynek tagjai összefogják a szakterületükhöz kapcsolódó, pályázati kategóriánként önállóan működő zsűrik munkáját, majd összegzik az egyes versenykategóriák értékelését. A szakmai testület tagjai Eötvös Péter zeneszerző és karmester, Fekete Gyula zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanszékvezetője, Gőz László jazz-zenész és tanár, a Budapest Music Center (BMC) igazgatója, Juronics Tamás koreográfus és rendező, a Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetője, Káel Csaba filmrendező, a Müpa vezérigazgatója, Puskás Tamás rendező, a Centrál Színház igazgatója és Vashegyi György karmester, a Purcell Kórus és Orfeo Zenekar vezetője és a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. „Nem emlékszem, hogy valaha is láttam volna ilyen pályázatot, amely széles műfaji intervallumban ad lehetőséget a komponálásra és arra ösztönzi a zeneszerzőket, hogy azokban a műfajokban mutatkozzanak meg, amelyekben a legfelkészültebbnek érzik magukat. A Müpa pályázatának fontos célja, hogy a nyertes műveket hazai művészek és együttesek közreműködésével bemutassa, és egy zeneszerző számára rendkívüli motivációs erővel bír, ha biztos lehet abban, hogy a darabját elő fogják adni" – hangsúlyozta Eötvös Péter zeneszerző, a Müpa Zeneműpályázat szakmai testületének tagja. A pályázat egy hónappal ezelőtti meghirdetését komoly szakmai érdeklődés övezte, és rendkívül sok kérdés érkezett a Müpához a versennyel kapcsolatosan. A pályázók munkájának megkönnyítése érdekében az intézmény az e kérdésekre adott válaszait a zeneműpályázat folyamatosan frissülő oldalán (www.mupa.hu/zenemupalyazat) transzparens módon közzéteszi. A pályázati kategóriákról, a kategóriák szerinti jelentkezési feltételekről, valamint a pályázat díjazásáról további információ a www.mupa.hu/zenemupalyazat oldalon érhető el. [2020.08.03.]

