Újabb népszerű énekes csatlakozik a Szerencseszombat műsorvezetői csapatához Augusztus 22-től megújult műsorvezető-csapattal várja a nézőket a SzerencseSzombat lottóshow Nyár végétől megújult csapattal látható a közkedvelt SzerencseSzombat című műsor, így Harsányi Levente és Lola mellett a második gyermeke születése után visszatérő Mák Kata, valamint Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddie felel majd a felhőtlen hangulatért. Freddie, a csapat legújabb tagja már izgatottan várja a hétvégi első élő adást. Lola idén áprilisban csatlakozott a SzerencseSzombat gárdájához, akkor még mint beugró, augusztus végétől azonban a fiatal énekes-műsorvezető már állandó helyet kap hazánk legnépszerűbb lottóshowjának csapatában Harsányi Levente és a visszatérő Mák Kata mellett.



A megszokott arcokhoz újabb tapasztalt műsorvezető csatlakozik, hiszen augusztus 22-től A Dal című műsorból is ismert énekessel, Fehérvári Gábor Alfréddal, azaz Freddie-vel egészül ki a stáb. Augusztus 23-tól pedig érdemes figyelemmel kísérni a Hatoslottó sorsolását is, hiszen a nyerőszámokat ezentúl Király-Virág Anita és Czeisz Juliette mellett Galán Géza és Pártos Viktor húzza majd. „Megtiszteltetés számomra, hogy immár a SzerencseSzombat házigazdájaként is üdvözölhetem a Duna Televízió nézőit, akik láthattak már többek között A Dal-ban, illetve a közmédia délelőtti magazinjában a Család-barátban is. Örömömre szolgál, hogy a csapat tagja lehetek, és miután minden kihívást nagyon szeretek, izgatottan várom a kezdést. A műsor mára több százezer néző szombat esti szórakozásának részévé vált, sokan közülük minden héten követik a sorsolásokat – így műsorvezető társaimmal szinte beköltözünk az otthonaikba” – mondta Fehérvári Gábor Alfréd, Freddie.



