Álarcos énekes - Ő volt a Bika álarc alatt A Bika a leleplezett! A falu Bikája a hetedik adásig menetelt, ahol a karám ajtaja bezárult előtte. A stúdióban ülő nézők és a Nyomozók döntése alapján a Bika lepleződött le! A Bika pedig a népszerű előadót, az Ámokfutók együttes frontemberét, Kozsót rejtette! Bár mostantól extra nyom is segíti a munkát, a Nyomozók nem tudták folytatni a sikeres szériát: teljes homályban, sikeres gyanúsítás nélkül fejezték be a nyomozást. Hargitai Bea szerint Növényi Norbert volt a maszk mögött, Csobot Adél Mészáros Árpád Zsoltra tippelt, Gáspár Laci Kovács „Kokó" Istvánt nevezte meg, mint Bika, Sebestyén Balázs pedig Nagy Zsolt nevét mondta be. Ez az jelenti, hogy sikeres gyanúsítás nélkül ért véget a hetedik adás! A hetedik adásban egy kettes és egy hármaspárbajon dőlt el az Álarcos énekesek sorsa. Az Egér az Elefánttal, a Maki pedig a Bikával és a Zebrával küzdött meg a nézők kegyeiért. Az országos találgatás immár extra nyomokkal folytatódik! Még 9 álarcost övez teljes titok! Ki van a maszk mögött? Leleplezve! Ő volt a Bika álarc alatt | 7. adás [2020.10.18.]