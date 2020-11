Aranyos meglepetés: Ezzel lepte meg producerét Kertész Iván Kertész Iván énekes a hivatalos oldalán, közös fotók kíséretében köszöntötte producerét születésnapja alkalmából. A 35. születésnapját ünneplő Hársházi Szabi dalszerző-producerrel már 3 éve együtt dolgoznak... A munka mellett jó baráttá is váltak ezalatt az idő alatt, ezt több alkalommal is hangsúlyozta különböző interjúk alkalmával a fiatal tehetség. „Ezúton szeretném köszönteni Hársházi Szabi produceremet, barátomat születésnapja alkalmából! Sok sikert és természetesen rengeteg közös munkát kívánok Neki/Nekünk!” https://www.facebook.com/ kerteszivan.hu/posts/ 1073113493131378 Iván egy új, mély mondanivalójú videóklipes dallal is előrukkolt november 7-én este: [2020.11.08.] Megosztom: