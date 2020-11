Lezárult a Müpa Zeneműpályázata Lezárult a Müpa jubileumi, 15. évada alkalmából meghirdetett kétfordulós, Zeneműpályázata, melynek öt hónapja alatt összesen 258 pályamunka érkezett be. A nyertes művek alkotóit december 15-én hirdetik ki. A verseny most lezárult második szakaszában az egyfordulós műfaji kategóriák közül a szóló- és kamarazenei művek csoportjában 50 alkotás érkezett be, kórusműből 41 darabot küldtek be, míg a kis és nagy apparátusra írt jazzművek két kategóriájában 22, illetve 12 pályamunka született - tájékoztatta az MTI-t szerdán a zeneműpályázat lebonyolítását koordináló zsűrititkárság. Mint közölték, a pályázat teljes időtartama alatt beérkezett 258 pályaműből 126 alkotást az egyfordulós műfaji kategóriákban, 132 zeneművet pedig a kétfordulós kategóriákban küldtek be a zeneszerzők.



Az érvényes pályázatok jeligéit a Müpa a www.mupa.hu/zenemupalyazat oldalon tették közzé.



Kamaraopera kategóriában 19 mű érkezett, amit a pályázat értékelését irányító szakmai testületben helyet foglaló Fekete Gyula, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanszékvezetője jelentős eredménynek tart. "Örömmel tölt el az a stiláris sokszínűség, ami a pályázatra beküldött műveket jellemzi. A pályamunkák magas zeneszerzői szakmai színvonala alátámasztja, hogy a jelenlegi magyar zeneszerzés méltó folytatása annak, amit a nagy elődök elkezdtek" - idézi a közlemény a zeneszerzőt.



Vashegyi György karmester, a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar vezetője, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke kiemelte: "Az objektív értékelési metódusnak köszönhetően a pályázat decemberi eredményhirdetésekor precíz keresztmetszetet, mintegy röntgenképet fogunk kapni a kortárs zenei alkotóművészet jelenlegi helyzetéről".



Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója kifejtette: "A Müpa számára a legfontosabb cél az, hogy lehetőséget és perspektívát teremtsen a hazai művészeknek minden generációban és műfajban. Nem csupán a művek létrehozását kívántuk elősegíteni, hanem azt is szeretnénk, ha minél több alkotást állíthatnánk színpadra a következő időszakban és a lehető legszélesebb körben támogathatnánk ezzel az előadó-művészeti szcénát".



A november 20-án megkezdődött értékelési folyamat a járványügyi védekezéssel összhangban teljes mértékben az interneten zajlik. A magyar zenei élet kiválóságaiból - zeneszerzőkből, zenetörténészekből, együttesvezetőkből, karmesterekből és karnagyokból - álló, kategóriánként öt-, illetve hétfős zsűriknek online találkozókat szervezett meg a Müpa.



A pályázat utolsó mozzanatára december 15-én kerül sor, amikor a www.mupa.hu/zenemupalyazat honlapon közzéteszik a pályázaton díjat nyert zeneszerzők nevét, valamint ugyanitt nyilvánosságra hozzák a zsűri névsorát.



A díjátadót a Müpa a járványügyi korlátozások miatt várhatóan 2021-ben rendezi meg, ennek részleteiről az intézmény később fog tájékoztatást adni. MTI [2020.11.26.]