Újdonság! Nagy Adri - Hol voltál!: íme a videoklip Vadonatúj szerzeménnyel jelentkezett Nagy Adri - megjelent a „Hol voltál"! Fülbemászó refrén, gördülékeny, rádióbarát zenei alap és egy mesés hang - így lehetne legjobban összefoglalni az énekesnő újdonságát. Legfrissebb szerelmes dala az elengedésről és annak nehézségeiről szól, aminek dalszövegét ezúttal is ő írta. Adri legutóbb tavasszal jelentkezett „Álomkép" című számával, aminek különlegessége az volt, hogy ez volt az első sajátszerzésű dalszövege az énekesnőnek, amit a nagyközönségnek is megmutatott. Mi pedig nagyon örülünk, hogy ezúttal is saját írással jelentkezett, hiszen csodálatosan önti dalba érzéseit. Már megszokhattuk, hogy az énekesnő-dalszerző ha új kiadvánnyal jelentkezik, ahhoz gyönyörű klip is forog. Ez most sem történt másképp, a fantasztikus látványvilágú videóért ismét Gráf Péter rendező felelt, a végeredmény pedig magáért beszél! Nem is húzzuk tovább a szót, nézzétek meg itt Adri új videóklipjét! [2020.12.04.]