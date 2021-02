A BMC online fesztivállal köszönti a 95 éves Kurtág Györgyöt A 95 éves Kurtág Györgyöt ünnepli négy estén át, február 18-tól 21-ig a Budapest Music Center. A világhírű magyar zeneszerző tiszteletére szervezett fesztivál koncertjeit ingyenes online közvetítésen láthatja a közönség a BMC, a Zeneakadémia és a Müpa weboldalán. A kétszeres Kossuth-díjas Kurtág Györgyöt korunk legnagyobb kortárs zeneszerzői között tartják számon. A Kurtág 95 fesztivál műveit és életét több nézőpontból mutatja be - közölte a BMC az MTI-vel.

Február 18-án a BMC Koncerttermében rendezett kamaraesten két ritkán hallható mű, a Pas á pas-ciklus és az Ahmatova-dalok hangzik el Kurtágtól, Ligeti György két darabja és két kortárs szerző műve mellett. Kurtágot és a 2006-ban elhunyt Ligetit mély barátság fűzte össze, írásaiban azóta is folyamatosan tanújelét adja e síron túl is tartó lelki, szellemi kapcsolatnak. Ez a koncert az Eötvös Alapítvány részvételével zajlik: a mentorált karmesterek, valamint Eötvös Péter és Vajda Gergely vezényelnek.



Február 19-én, Kurtág György születésnapján a Zeneakadémiáról látható koncertközvetítés az Óbudai Danubia Zenekarral, Keller András vezényletével. Itt Kurtág nagyzenekari művei mellett elhangzik Ligeti Csellóversenye és egy Szőllősy András-mű. Kurtág évtizedeken át volt a Zeneakadémia Kamarazene Tanszékének megbecsült tanára, közel harminc éven át látogatták iskoláját növendékek és végzett művészek.



A Kurtág 95 sorozat február 20-i estje Kurtág feleségére, Kurtág Mártára és kettejük ihlető kapcsolatára emlékezik. A Müpa Home Live sorozatban látható előadáson tizenöt rövidfilmet vetítenek a Kurtág házaspár unokája, Kurtág Judit videoművész felvételeiből. A javarészt még nem publikált, privát felvételek Kurtág Mártát és Kurtág Györgyöt mutatják be legszemélyesebb alkotói környezetükben. A koncerten ezek a filmjelenetek kötik össze a Jelek, Játékok, Üzenetek című ciklusból élőben felhangzó zenei miniatúrákat. A BMC és a Müpa együttműködésében megvalósuló koncerten a Vajda Gergely által vezényelt UMZE Kamarazenekar mellett olyan zenészgenerációk tagjai lépnek színpadra, amelyek végigkísérték a Kurtág házaspár életművét.



Február 21-én a Zeneakadémián fejeződik be a koncertsorozat: Kurtág művei a 100 éve született Szőllősy András darabjaival lépnek párbeszédre a Zeneakadémia Kortárs Ensemble koncertjén.



A születésnaphoz kapcsolódva február 19-én jelenik meg a BMC Records gondozásában Kurtág egyik legjelentősebb műve, a Bornemisza Péter mondásai új felvétele. A technikai nehézségek miatt nagyon ritkán hallható darabot Tony Arnold amerikai szopránénekes és Csalog Gábor zongoraművész tolmácsolja.



Kurtág György 1926-ban született a romániai Lugoson. Az 1956-os forradalom idején Párizsba költözött, ahol többek között Olivier Messiaen és Darius Milhaus tanítványa lett. Első darabját, egy vonósnégyest 1959-ben publikálta, 1967-ben a Liszt Ferenc Zeneakadémia kamarazenei professzora lett.



Nemzetközi zeneszerzői áttörése 1981-ben érkezett el, amikor Pierre Boulez tolmácsolta A boldogult R. V. Truszova üzenetei című művét. Legismertebb műve a Játékok zongorára, a Kafka-Fragmente szopránhangra és hegedűre, a Rekviem a kedvesért, szoprán hangra és zongorára, a Kettősverseny gordonkára, zongorára és kettős kamaraegyüttesre. MTI [2021.02.13.]