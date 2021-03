Újdonság - Rico x Miss Mood - 12 hónap (ft. T.Danny) Megérkezett Rico x Miss Mood - 12 hónap című újdonsága. 12 hónap dalszöveg lent



Rico Nagy levegő beszív és a szív újra kitár

Nem véletlenül sírdogál alattam a gitár

Nem vagyok jól, talán mert a lelkem nem meditál

Bár azt mondják, hogy ami nem megy azt erőltetni kár

De mostanában semmi motivációm csak játszom

Filmezek és agyalok, hogy mit keresek láncon

Elvették egy évemet és eggyel több a ráncom

A te szemedben sikeresnek látszom?

Túl magas a jéghegy és egy emberiség mássza

De meddig tarthat ennek az időszaknak a gyásza

Van e még a jövőnknek a pakliban egy ásza

Ami ezt a jelent végleg levadássza Rico (Pre Hook) Túl hosszú ez a 12 hónap

Reménykedem már, hogy bekopog a holnap

És hogy hamarosan ez a jég elolvad

De remélem te jól vagy... (Jól vagy?) Miss Mood (Refrén) Holnap, holnap, holnap, holnap

Ohh, gyere már

Hol vagy, hol vagy, hol vagy, hol vagy

Vár a világ

Holnap, holnap, holnap, holnap

Ohh, gyere már

Hol vagy, hol vagy, hol vagy, hol vagy

Hol vagy már? T.Danny Túl sok, túl sok, túl sok, túl sok...

Volt ez az év

Zúzok, zúzok, zúzok, zúzok...

Elvisz a hév

Eltelt 12 hónap

Nem megyek sehova akkor se ha szólnak

Hogyha kérdezik hogy vagyok, mit mondjak

Egyre kevésbé tartom magamat jónak

Folyton itthon vagyok, de üres a kecó

Ülök a szobában nem csörög a teló

Épp messze járok nem köt le a meló

Be is vagyok zárva, ez így nem jó Rico (Pre Hook) Túl hosszú ez a 12 hónap

Reménykedem már, hogy bekopog a holnap

És hogy hamarosan ez a jég elolvad

De remélem te jól vagy... (Jól vagy?) Miss Mood (Refrén) Holnap, holnap, holnap, holnap

Ohh, gyere már

Hol vagy, hol vagy, hol vagy, hol vagy

Vár a világ

Holnap, holnap, holnap, holnap

Ohh, gyere már

Hol vagy, hol vagy, hol vagy, hol vagy

Hol vagy már? Miss Mood (Bridge) Mondd mikor lett jégből a világ

Miért nem jöhet fény az ablakon át

Ohh, látod e a remény sugarát

Én itt leszek és várok még rá Miss Mood (Refrén) Holnap, holnap, holnap, holnap

Ohh, gyere már

Hol vagy, hol vagy, hol vagy, hol vagy

Vár a világ

Holnap, holnap, holnap, holnap

Ohh, gyere már

Hol vagy, hol vagy, hol vagy, hol vagy

Hol vagy már? [2021.03.01.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu