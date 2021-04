Készül Marton Viki bemutatkozó lemeze A fiatal énekesnő dalaiban is vállalja önmagát, szóljanak azok napsütésről vagy árnyékról. Bátor dalszövegei méltán érdemelnek figyelmet, hiszen gondolkodásra késztetnek. Műfajilag kísérletező, a pop-rockot vegyíti a folkos és alternatív elemekkel, ezáltal izgalmas hangzásvilágot teremtve.

Kikkel zenélsz együtt, hogyan találtatok egymásra?



„2018-ban Budapestre költöztem, itt ismerkedtem meg Nagy Gábor gitárossal, a Zanzibar zenekar egykori társalapítójával és dalszerzőjével. Gábor kezdetben a dalaimat hangszerelte, de a közös munka során a szerzőtársam és a zenekarom vezetője lett. Ő hívta a többieket, tulajdonképpen az ő érdeme, hogy összeállt a csapat. A basszusgitáros Hain Réka korábban zenélt már a Freshfabrikban, Varga Zsuzsánál, Havasinál, és Gáborral is volt közös projektjük. Németh Kevin gitáros Gábor tanítványa, egy tehetséges fiatal srác. Bráder Benedek dobos az Akela zenekarból lehet ismerős mindenkinek.”



Milyen stílusú dalok kerülnek a lemezre? “Ha össze kellene foglalnom, hogy milyen hangulatúak a dalaim, akkor azt mondanám, hogy a vidámabb, életigenlő dalokban mindig van egy csipet melankólia, ahogy a melankolikusabb, odamondósabb dalokban pedig egy csipet remény. Szeretem, amikor valami nem csak fekete vagy fehér. A fényt sem tudjuk értékelni árnyék nélkül.” Hogyan zajlik az alkotófolyamat? „A dalszövegeket és az énekdallamot én írom. Általánosságban ezzel megyek Gáborhoz, aki felöltözteti zeneileg és hozzáteszi a maga ötleteit, kreativitását. Nagyon izgalmas, ahogy folyamatosan formálódik a kezünk alatt a dal.” Mi inspirálja a dalaid? „Számomra a dalírás nem ott kezdődik, amikor leülök és elkezdem megírni a kezdő sorokat. Általában mire ide elérek, már jó ideje hordozgatom, dédelgetem magamban a mondanivalót vagy a dallamot. Bármiből születhet dal, a téma az utcán hever, ahogy a mondás is tartja. Sokan keresik a tapasztalatokat, a fájdalmat, hogy legyen miből merítkezni. Én ilyen értelemben szerencsés vagyok, mert van egy jól megrakott bőröndöm a múltammal, amivel szerencsére sikerült már szembenéznem és békét kötnöm, de muníciót adhat a későbbiekre is. Jó az is, ha az ember jó megfigyelő és érzékeny a körülötte lévő történésekre.”



“A Várnak című dalt az életmentő műtétem után írtam, ami megmutatta, hogy más megközelítésbe kell helyeznem a mindennapjaimat. A dal az élet szeretetéről és az újrakezdésről szól. Hinnünk kell, hogy az élet mindig mutat új utakat, új csodákat, melyekért érdemes tovább menni, küzdeni.” Legutóbb megjelent dalod, a Kortalan kábulat, hogyan született?



„Az alapötlet a versszakokkal, énekdallammal és a monoton ritmikával még 2017-ben született meg. Aztán a fiókomban pihent, mert sehogy se akart tovább nyílni, hiányzott az állítás. Amikor megmutattam Gábornak a dalötletet, egyből megindította, és olyan átütő zenei világot pakolt alá, hogy az engem is tovább inspirált. Engem már évekkel ezelőtt elkezdett frusztrálni ez a rohanó világ. A dalban lévő robot motívum sem véletlen. Belekényszerítenek minket, és mi is belekényszerítjük magunkat ebbe az automatizált, gépiesített világba, ahol nincs megállás, nincs idő befelé figyelni. A társadalom is erre van beállítódva sajnos. Csak robotolunk a munkahelyünkön, és nem tudunk ebből kiszakadni, feltöltődésre nincs idő. Emberek, családok őrlődnek fel, mert ahhoz is fáradtak, hogy egymással kezdjenek valamit. Az igazi emberi értékek elveszítik jelentőségüket, mintha lassan, észrevétlenül mi magunk változnánk robotokká.” Hogyan hat a dalszerzésre a világ jelenlegi állapota? „Én elfogadom a jelenlegi helyzetet, amiben vagyunk, és a kezdetektől próbálom a fejlődésemre fordítani ezt az időszakot. Van idő a lemezen dolgozni, új ötleteket kitalálni, folyamatosan képzem az énekhangom és elkezdtem ukulelén tanulni. Mellette végzem a civil hivatásomat is, az elsőseimnek tanítom most a tízesátlépéses összeadást.” Mikorra várható a lemez, terveztek-e koncertet, ha majd lehet? „2021 őszén jön ki a lemez, ami pont egybevág azzal, hogy remélhetőleg ekkor már mehetünk koncertezni. Nagyon reménykedem. A dalok igazi élete a koncerteken kezdődik. Nagyon várom már, hogy lássam, hogyan hatnak, és milyen lesz a közönséggel együtt létrehozni a pillanatot.” Viki következő szerzeménye április 9-én debütál. Ha az elsők között szeretnéd látni, kövesd a Facebook-, az Instagram oldalát vagy iratkozz fel Youtube csatornájára.





