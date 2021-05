Zsuráfszky Zoltán: "Már nagyon várjuk" Az idei szabadtéri színházi szezont a Margitszigeti Színház június 3-án, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Magyar hősök, csaták és szerelmek produkciójával nyitja meg. A társulat, Magyar hősök, csaták és szerelmek című előadása három sztárénekes, Keresztes Ildikó, Varga Miklós és Vadkerti Imre közreműködésével kíván emlékezni és emlékeztetni a megbonthatatlan nemzeti egységre, megidézve a magyarság nagy történelmi eseményeit, kiemelkedő személyiségeit, dicső küzdelmeit. „Többször felléptünk már a Margitszigeten, mindig örömet jelent, ha a város, sőt, az ország egyik legnagyobb szabadtéri játszóhelyén dolgozhatunk. Ez egy nagyszabású bemutatója a Nemzeti Táncegyüttesnek, melyet Bán Teodóra, igazgató kérésére újítottunk, frissítettünk fel.” – mondta Zsuráfszky Zoltán, Kossuth-díjas, kiváló művész, a produkció rendező-koreográfusa. „Az előadásban egészen az ősmagyar sámán koreográfiától, sámán táncoktól kezdve, haladunk végig történelmünk viharos évszázadain, látványos táncképekben, tablókban megjelenítve többek között például István király, Hunyadi János, az 1848-49-es szabadságharc, az 1956-os forradalom, a világháborúk meghatározó eseményeit, sorsfordító pillanatait.” „Varga Miklóstól az Egri Csillagok musicalből, Jumurdzsák egyik dalát hallhatjuk majd, Keresztes Ildikót arra kértem, hogy az István a királyból a sámán asszony dalát énekelje el, Vadkerti Imre pedig a Dózsa musicalünkből, a „ceglédi beszédet” fogja előadni. A záró fináléban is feltűnik majd mindhárom művész, valamint természetesen a táncosaim is énekelnek, sőt prózában is megszólalnak tehát nem csupán táncosként, hanem színészként vannak, lesznek jelen a színpadon. Ráadásul erre az előadásra a Bartók Táncegyüttes tagjai is csatlakoznak a csapathoz, így egy nagy ívű, táncos összefogás elevenedik majd meg a színpadon” – mondta Zsuráfszky Zoltán, hozzátéve: „Már nagyon várjuk, hogy kapcsolatba kerülhessünk a közönséggel, hiszen ez inspirálja a táncosokat és mindannyiunkat." A tavalyi évet a társulat is egyfajta home office-ban töltötte: Most, hogy mindenki megkapta a koronavírus elleni védőoltást újra összejött a társulat, együtt készülünk a várva várt élő előadásra, bemutatóra.” A fellépő művészek és minden közreműködő nevében Bán Teodóra a Margitszigeti Színház ügyvezetője és művészeti vezetője is megerősítette: „Mindannyian nagyon várjuk és felelősen készülünk nyári színházunk nyitására, hogy végre részesei lehessünk, a valódi, élő nagy előadásaink által a művész és közönség találkozásának. Az ország reprezentatív nyári színháza, szabadtéri nyitott ültetett nézőterének köszönhetően, jelenleg a legbiztonságosabb közösségi játszóhelynek számít. A fellépő művészek hozzáállása egységes, egyező és felelősségteljes: a közönség és a maguk egészsége, valamint fellépési lehetőségük érdekében beoltatták magukat, így készülnek a próbákra, az előadásokra, koncertekre.”



Fotó: Váradi Levente

[2021.05.19.]