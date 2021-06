Kapcsolatok • Rúzsa Magdi Rúzsa Magdi koncert 2021 - infok, helyszinek Rúzsa Magdi koncert 2021 - infok, helyszinek Rúzsa Magdi koncert

2021. július 3., szombat, 21:00



Rúzsa Magdi koncert ✘ 2021/07/10 ✘ Viviera Beach

2021. július 10., szombat, 19:00



Rúzsa Magdi koncert - VMK Komárom

2021. július 14., szerda, 19:00



Rúzsa Magdi Gyömrői Tőzeges Tó

2021. július 16., péntek, 23:00



Rúzsa Magdi + Blahalouisiana @ LIGET | Székesfehérvár

2021. július 17., szombat, 16:00



Rúzsa Magdi koncert - VMK Dunaszerdahely

2021. július 21., szerda, 19:00



Rúzsa Magdi // Paloznaki Jazzpiknik official

2021. július 30., péntek, 16:00



Rúzsa Magdi Koncert // Művészetek Völgye 2021.

2021. augusztus 1., vasárnap, 21:00



Rúzsa Magdi koncert Tokajban!

2021. augusztus 7., szombat, 20:30



Rúzsa Magdi / EFOTT 2021

2021. augusztus 11., szerda, 21:45



Rúzsa Magdi - Budapest Park

2021. augusztus 13., péntek, 18:00



Rúzsa Magdi koncert - Eger

2021. augusztus 22., vasárnap, 20:00



Rúzsa Magdi / 10 nap Strand

2021. augusztus 26., csütörtök, 10:00



Sold out // Rúzsa Magdi koncert Fertőrákosi Kőfejtő és Barlangszínház

2021. szeptember 3., péntek, 20:00



Rúzsa Magdi Koncert Pécs 2021



2021. szeptember 24., péntek, 19:00

Rúzsa Magdi koncert - Bordány

