Képgalériák • Follow the Flow koncert a Budapest Parkban Megnéztük a Follow the Flow koncertjét a Budapest Parkban - képekkel Fura, de mintha telt ház és telt ház között is lenne különbség: iszonyú tömeg volt a Follow the Flow koncertjén a Budapest Parkban, még hátul, a WC magasságában is alig lehetett mozdulni. Két hete a Tankcsapda hasonlóan telt házas koncertjén itt még bőven volt hely... Oliver from Earth volt az előzenekar, és bár amúgy is sejteni lehet, milyen óriási lehetőség a bemutatkozás a Budapest Parkban, Patocska Olivér elcsukló hangja, amikor erről beszélt, nagyon jól konkrétan megmutatta, milyen megható tízezer ember előtt fellépni.



Teljesen jól sikerült a bemutatkozásuk, az viszont furcsa volt, hogy vendég és a fő együttes között szokásos 1+2 órás felosztás helyett 1,5-1,5 órát zenélt mindkét zenekar - nem Olivérékből volt sok, a Follow the Flow-ból volt kevés. OK, az a másfél óra viszont jól sikerült. Ami azonnal feltűnt, hogy feljavították a fénytechnikát, erősek, szépek és hatásosak voltak a fények, a hangtechnika viszont pont fordítva, kifejezetten rossz volt, a szövegeket alig lehetett érteni. Follow the Flow koncert a Budapest Parkban képekben - klikk a fotóra

Tetszett, hogy a Follow the Flow is kezd felsorakozni azok közé az együttesek közé, amelyek egy teljes koncertműsort össze tudnak állítani nagy slágerekből (Fedezékbe, B-oldal, Maradok távol, Gavallér, Világom, A holnap küszöbén, Régi mese, Anyám mondta, Tavasz, Porszem, Nem tudja senki) - nem kell túl nagy rajongónak lenni, hogy végig együtt tudj énekelni a zenekarral. Nagyszerű hír, legalábbis Szakács Gergő a koncert közben megígérte, hogy lesz még Follow the Flow koncert itt a Parkban, szeptemberben! Hogy addig hol láthatod őket, megtekintheted az együttes Facebook oldalán (https://www.facebook.com/followtheflowofficial/events), ahogy a Budapest Park műsorairól is a legegyszerűbb a Facebookon tájékozódni (https://www.facebook.com/budapestpark/events/) A végére már csak egy kérdés: a koncert utáni bulikban miért ennyire retró zenék szólnak? A négy helyszín közül legalább az egyikben átmerészkedhetnének a kétezres évekbe...



Fotó: Szatmári Péter Tóth Noémi

