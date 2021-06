Hangjáték néven zenei fejlesztési program indul Hangjáték néven indul a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) programsorozat zenei fejlesztési projektje, melyben a könnyűzenei képzési lehetőségek bővítése, zenei közösségek támogatása és kisgyermekes foglalkozások rendezése is szerepel. A Hangjátékot bemutató hétfői veszprémi sajtótájékoztatón Weyer Balázs, a Hangvető programigazgatója elmondta: szeretnék elérni, hogy Magyarországon Veszprémben játsszanak legtöbben hangszereken, énekeljenek vagy zenéljenek.



Ennek érdekében a Hangjáték projekttel szeretnék támogatni zenei közösségek - kórusok, amatőr fúvós és szimfonikus zenekarok - működését, foglalkozásokat indítanának kisgyermekek zenei fejlesztésére, kialakítanának egy könnyűzenei képzési központot, valamint a régióban élő zenészek és zenetanárok tevékenységét is segítenék.



Vikman Pál, az EKF komolyzenei programmenedzsere hangsúlyozta: a Hangjáték az ENSZ Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) által Veszprémnek odaítélt A zene városa cím célkitűzéseivel összhangban az egészen kisgyermekektől az idősekig minden korosztálynak szól.



A zenei fejlesztési program első lépéseként a szervezők várják olyan zenészek és zenetanárok részvételét, akik szívesen lennének részesei a projektnek. Közölték: a Hangjátékkal jelen lesznek augusztus 25-28. közt a Veszprémi Utcazene Fesztiválon is.

