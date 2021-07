Kapcsolatok • 30Y 30Y koncertek 2021 - időpontok, helyszínek 30Y koncertek 2021 - időpontok, helyszínek

Ma, 23:30 UTC+02-kor

30Y koncert - Tisza-tavi Napok

Cs, Júl. 15., 22:00 UTC+02-kor 30Y // Alterába Fesztivál // 0715

Szo, Júl. 17., 19:00 UTC+02-kor

30Y ★ Tisza Presszó V, Júl. 18., 18:30 UTC+02-kor

Beck Zoli: Gyereknek bátor // Major Minor Sze, Júl. 21., 18:00 UTC+02-kor

TELTHÁZ! Kártyajáték - Beck Zoli és Vecsei H. Miklós estje vacsorával

Szuterén Gasztrotér – Szuterén Gasztrotér Cs, Júl. 22., 18:50 UTC+02-kor

30Y / Campus Fesztivál 2021

CAMPUS FESZTIVÁL official – CAMPUS FESZTIVÁL official P, Júl. 23., 23:00 UTC+02-kor

30Y koncert // Művészetek Völgye 2021.

Művészetek Völgye – Panoráma Színpad / Művészetek Völgye Szo, Aug. 7., 21:00 UTC+02-kor

Záróbuli Nagyharsányban

Ördögkatlan Fesztivál – Ördögkatlan Fesztivál Szo, Aug. 7., 23:00 UTC+02-kor

30Y 20+1

Ördögkatlan Fesztivál – Ördögkatlan Fesztivál V, Aug. 8., 20:00 UTC+02-kor

Gyereknek bátor - Beck Zoli szerzői estje

Zsámbéki Nyári Színház – Zsámbéki Keresztelő Szent János Iskolaközpont Sze, Aug. 18., 10:00 UTC+02-kor

30Y / 10 nap Strand

Strand Fesztivál Official – BalatonPart Sze, Aug. 25., 21:10 UTC+02-kor

30Y . hisztori / Fishing on Orfű

Fishing on Orfű – Fishing on Orfű H, Dec. 27., 19:30 UTC+01-kor

ÚJ Dátum! 30Y . huszadik / Budapest, Akvárium / 1227

30y – Akvárium Klub Official



