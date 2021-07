Közleményt adtak ki a Campus Fesztivál szervezői Alább adjuk közre a Campus Fesztivál hivatalos közleményét a tegnapi nyitónap beléptetési problémáival kapcsolatban, miután a fesztiválra érkezők többsége egy időben, egyszerre érkezett meg. KÖZLEMÉNY Két éve nem volt Magyarországon nagy könnyűzenei esemény, éppen ezért is különleges, hogy a debreceni Nagyerdőn tegnap 14 órától megnyitotta kapuit az ország egyik legnépszerűbb nyári rendezvénye a Campus Fesztivál. Már a nyitónapot is hatalmas érdeklődés kísérte, a látogatók kizárólag védettségi igazolvánnyal léphettek be a rendezvény területére. A beléptetésre az utóbbi négy évvel megegyező beeresztő kapacitással készültek a szervezők, de miután egyszerre többezer ember érkezett meg, szinte egyazon időpontban, ez fennakadást okozott a bejutásban, a várakozási idő jelentősen megnőtt. A Campus Fesztivál szervezői – a kialakult beléptetési problémák miatt – az alábbi közleményt adták ki, részletesen ismertetve az okokat. 1. Az utóbbi négy évvel megegyező beeresztő kapacitással és személyzettel készültünk, annak ellenére, hogy a pandémiás helyzet miatt 30%-kal kevesebb belépő kelt el elővételben. 2. A pénztárak 14 órától már kinyitottak, a látogatók döntő többsége (83%) azonban – a korábbi érkezési szokásoktól eltérően – 18 óra után, egyszerre érkezett. 3. A védettségi igazolványok ellenőrzésének szigorából nem engedhetünk. 4. Sokan próbálkoztak a tavaly elmaradt fesztivál után visszaváltott, de papíralapon megmaradt – már érvénytelen – belépőkkel, ezzel jelentősen feltartva a sorokat. 5. A szerdai napra megvásárolt, de be nem váltott napijegyek érvényesek a fesztivál bármely napjára, illetve július 31-ig visszaválthatók az info@campusfesztival.hu e-mail címre írt levéllel (tárgy: jegyvisszaváltás). Mindent megteszünk, hogy a bérletesek rohama után a következő napokban a beléptetés gördülékenyebb legyen, egyúttal kérjük, hogy a karszalagok átvétele kapcsán érkezzenek korábban a fesztiválozók, használják ki a pénztárak hosszú nyitvatartási idejét. Campus Fesztivál [2021.07.22.] Megosztom: