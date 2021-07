Megnéztük a Paddy and the Rats koncertjét a Barba Negrában - képek

Óriási bulit csapott Paddy és csapata július közepén a Barba Negra színpadán

Hatalmas lelkesedéssel és energiával szántotta fel a Barba Negra színpadát július 17-én a Paddy and the Rats. Az intro után a Bastards Back Home-val nyitott a miskolci zenekar, ezzel megalapozva az egész koncert hangulatát.

A kötelező slágerek (Pilgrim on the Road, My Sharona, Ghost from the Barrow) mellet elhangzottak a legújabb dalok (Make a Change, Dark After the Night) is, amik ugyan a tavalyi évben látták meg a napvilágot, de mindenki nagy bánatára sajnos koncerten még csak kevésszer hangzottak el.



Nehéz lenne megmondani, hogy a bő másfél órás buli csúcspontja a Join the Riot, a Freedom vagy a Drunken Sailor volt, az biztos, hogy a színpadon és a küzdőtéren is egész este mindenki igen jól szórakozott.



A koncert végére meglepetést tartogattak a fiúk, egy 19. századi kalóz nóta (Wellerman /Sea Shanty/) vadiúj feldolgozásával búcsúztak.

Megnéztük a Paddy and the Rats koncertjét a Barba Negrában - klikk a fotóra



Az eredeti dalt idén januárban Nathan Evans, skót énekes tette népszerűvé, ez adta az ötletet a zenekarnak, hogy elkészítsék saját verziójukat.



A koncertet az tette igazán különlegessé, hogy az állandó tagokon kívül pár koncert alkalmával vendégként Bodor Máté (Alestorm) erősíti a gitárszekciót, így még dögösebb hangzást adva az egyébként is zúzós ír kocsma muzsikának.



A Paddy and the Rats koncertjeiről a Facebook-on tájékozódhatsz, Budapesten legközelebb augusztus 26-án a Parkban zenélnek.



A Barba Negra egész évben változatos koncertekkel vár, július 30-án Péterfy Bori & a Love Band lép színpadra, 31-én a Pokolgép ünnepi műsorral készül, Tóth Attila fél évszázados születésnapja alkalmából.



Setlist:

Bastards Back Home

One Last Ale

Black Sails

Song of a Leprachaun

Pilgrim on the Road

My Sharona

Where Red Paints The Ocean

Make a Change

The Captain’s Dead

That’s My Nature

Castaway

Ghost from the Barrow

Dark After the Night

Six Rat Rovers

Join the Riot

Freedom

Time is in My Hands

Ráadás:

Drunken Sailor

Wellerman (Sea Shanty)

Audrey

[2021.07.26.]