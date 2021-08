Karmelita koncertek néven új sorozat indul Ősztől Karmelita koncertek néven új koncertsorozat indul a budai Várban: az érdeklődők a magyar kultúra jeles napjain hallgathatnak meg tematikus koncerteket a legkiválóbb hazai zenészek előadásában - írták a Nemzeti Hauszmann Program Facebook-oldalán. "A Karmelita épületegyüttes felújításának eredményeként folytatódhat az épületben megrendezett komolyzenei hangversenyek hagyománya" - fogalmaztak, hozzátéve: "a csodálatosan megújult templomtérben útjára induló Karmelita koncertek programsorozattal a főváros legrégebbi rendezvényhelyszíne születik újjá". Mint felidézték, a Karmelita kulturális helyszínként is több száz éves múlttal rendelkezik: 1787-ben itt nyílt meg Buda első kőszínháza, amely 1790-ben az első magyar nyelvű előadás színhelye volt. A hajdani Várszínházban olyan neves magyar művészek fordultak meg, mint Blaha Lujza, Déryné Széppataki Róza, Egressy Gábor, Laborfalvi Róza vagy Lendvay Márton. Továbbá itt próbálta Haydn is nagyszabású remekművét, A teremtést, és itt adta 1800. május 7-én egyetlen budai koncertjét Beethoven.



A Karmelita koncertek sorozatában a régizenétől a 20. század legnagyobb zeneszerzőinek művein át a népzenéig változatos előadások közül válogathat majd a közönség.



Neves hazai és határon túli magyar művészek, valamint ifjú tehetségek is fellépnek. Koncertet ad mások mellett Balázs János zongoraművész, Kelemen Barnabás hegedűművész, Pál István Szalonna és Bandája, a Liszt Ferenc Kamarazenekar és Bogányi Gergely zongoraművész is.



Szeptember 18-án Hommage a Bartók címmel hallható a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertje, Bartók Béla születésének 140. évfordulója alkalmából. Október 5-én a Haydneum fesztivál keretében a Purcell Kórus és a Les Talens Lyriques együttes fellépésére várják a közönséget, míg október 24-én Liszt öröksége címmel Berecz Mihály és Ránki Fülöp zongoraestje hallható Liszt Ferenc születésének 210. évfordulója alkalmából.



November 7-én, a magyar opera napján, Opera a Karmelitában címmel a Magyar Állami Operaház ünnepi estje szerepel a programban. December 19-én a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola adventi hangversenye hallható.



A jövő évben, január 22-én, a magyar kultúra napján Cziffra György-emlékkoncertet tartanak. A Cziffra György-emlékév keretében Balázs János zongoraestjével emlékeznek a világhírű magyar zongoravirtuózra. A zenei részek között Mécs Károly színművész olvas fel szemelvényeket Cziffra György életéről az Ágyúk és virágok című önéletrajzi regényből.



Február 12-én délután a Budapesti Vonósok hangszerbemutatójával és ifjúsági hangversenyével várják az érdeklődőket. Március 5-én este Haydn budai fellépésének állít emléket Várdai István gordonkaművész és a Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenye, amelyen a komponista két csellóversenye áll a középpontban.



Április 10-én a magyar költészet napja alkalmából Költészet a zenében címmel Bogányi Gergely szólóestje hallható. Május 7-én Beethoven-emlékhangversenyre várják a közönséget. A zeneszerző egyetlen budai látogatásának a Vashegyi György vezette Orfeo Zenekar és Kelemen Barnabás közös koncertje állít emléket. Június 4-én, a nemzeti összetartozás napján, Népzene a Karmelitában címmel Pál István Szalonna és Bandája koncertje hallható.



A Karmelita koncertekről bővebb tájékoztatás található a karmelitakoncertek.hu oldalon. [2021.08.10.]