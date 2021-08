Plázs 2021 - Először jön a Tankcsapda, pótol Majka és Curtis is! Ismét mozgalmas hétvégének nézünk elébe a Plázson: pénteken először játszik itt a Tankcsapda, szombaton 10 órás giga bulival érkezik a Total Dance Balatoni Retro Láz kiadása, vasárnap pedig Majka & Curtis és Pápai Joci pótolják elmaradt koncertjüket. Mindeközben pedig a nyár végéhez közeledve Metzker Viktória és Rakonczai Imre is egy-egy fergeteges, utolsó bulival búcsúzik idénre a Balaton fővárosától. Bár még javában tombol a nyár, augusztus közepéhez közeledve lassan elérkezünk az utolsó bulikhoz is. Csütörtökön a Rakonczai Piano est búcsúzik a Plázstól: Rakonczai Imre hozza ezúttal is a legkedveltebb balatoni slágereket, míg a Music teraszon a legjobb latin slágerekre rázhatjuk. Az Aréna rezidensének partysorozata is a végéhez ért, az idei Metzker Viktória & Friends utolsó felvonása jön pénteken, ahol ezúttal AK26, KOOSZMILAN és DJ Lennard lesznek Metzker Viktória partnerei.



Történelmi pillanat: A Tankcsapda a zenekar és a Plázs fennállása óta először lép fel a Balaton nagyszínpadán, és ha jönnek a Tankok, akkor legyen péntek. A tankerek legutóbbi, Liliput Hollywood c. lemezükkel érkeznek a magyar tengerhez és garantáltan megmozgatják majd a homokos parton összegyűlt rajongóikat.



Szombaton a Total Dance Balatoni Retro Láz várva-várt buliján hág a tetőfokára a hangulat. A retro fesztiválon 10 órás megapartin váltják egymást a 90-es és 2000-es évek legnagyobb sztárjai. Az év legnépszerűbb balatoni retro fesztiválja a 2020-as kihagyás után most extra energiákkal tér vissza, közkívánatra pedig a fellépők közt köszönthetjük Dr Albant is, a Sing Hallelujah legendás előadóját. A Total Dance Balatoni Retro Láz sokkal több, mint egy retro fesztivál: profi tánckarral, sok-sok meglepetéssel és látványelemmel repít vissza az „aranykorba”, ahol újra együtt bulizhatunk olyan előadók legnagyobb dalaira, mint a Kozmix, az Ámokfutók, Krisz Rudolf, az UFO, Betty Love, Sterbinszky, Náksi, Erős vs. Spigiboy, Sipos F. Tamás és DJ Pégé. Az est hangulatfelelőse Dj André lesz.



Visszatér Siófokra a Truesounds Music csapata is, akik a vadiúj Clubban Peter Makto, Gregory S, Davko és Justrice vezényletével hozzák a talpakba az ütemeket.



Augusztus 15-én vasárnap pedig Majka & Curtis pótolják elmaradt júliusi koncertjüket. A slágergyáros páros előtt Pápai Joci dallamai melegítik a közönséget.



