Szeptember 17-én kezdődik a Zamat Fesztivál Debrecenben A Debreczeni ZAMAT Fesztivál 2021-ben tizedik alkalommal várja a finom ízek és a minőségi szórakozás kedvelőit a Nagyerdei Stadionnál. A Debreczeni ZAMAT Fesztivál 2021-ben tizedik alkalommal várja a finom ízek és a minőségi szórakozás kedvelőit a Nagyerdei Stadionnál. Szeptember 17-19. között megújult környezetben, az ország legnagyobb rendezvénysátrával, Debrecen legismertebb éttermeivel, ízletes pálinkákkal, borokkal, kézműves sörökkel, országunk jellegzetes ételeivel és egész napos színes programokkal várunk mindenkit! A hangulatot ezúttal is Magyarország legnépszerűbb zenekarai és előadói biztosítják majd.



2021. szeptember 17. péntek 10:00 Szakmai program, kiemelt gasztronómiai szereplőkkel

17:00 Kapunyitás a rendezvénysátorban

18:00 Kicsi Gesztenye Klub - gyerekkoncert

19:00 Megnyitó, a kiállító éttermek bemutatása. Vandégséf: Wolf András. házigazda: Sass Dani.

19:45 Bikini koncert

21:30 Rúzsa Magdi koncert

22:45 Nóta- és dalest a kisszínpadon

23:15 Bulizene a Vis Maior zenekarral 2021. szeptember 18. szombat 9:00 DEBRECINER GASZTRO SHOW, benne:

9:15 VÁGOD! - a pároskolbásztöltő verseny megnyitója. Vendégek: Pataky Péter és Herendi János séfek, házigazda: Sass Dani.

9:20 Debreciner újragondolva - Dr. Mazsu János

10:30 Tompeti és Barátai - gyerekkoncert

11:30 Főzőshow a színpadon - debreceni párosból. Vendégséf: Jancsa Jani

12:30 Hagyományörző színpadi program

13:30 Jó ebédhez jazzy dallamok: Szőke Nikoletta Duó

15:00 Főzőshow a színpadon - debreceni párosból. Vendégséf: Bernáth József

16:30 Gasztrodumaszínház

18:00 Kapunyitás az esti rendezvényekre

18:30 Gasztroshow Sass Danival. Vendég: Lázár Chef

19:45 HoneyBeast koncert

21:00 A VÁGOD! pároskolbásztöltö verseny eredményhirdetése

21:30 Neoton Família koncert

22:45 Nóta- és dalest a kisszínpadon

23:15 Bulizene a Happy And Band-del 2021. szeptember 19. vasárnap 9:30 Taste The World - Egy falat világ / A résztvevő gasztrokultúrák bemutatkozása. Vendég: Jókuti "Világevő" András, házigazda: Sass Dani.

10:30 Rutkai Bori Banda - gyerekkoncert

11:30 Taste The World - Egy falat világ / Vendégséf: Steiner Kristóf

12:30 Nemzetek zenéi a színpadon

13:30 Jó ebédhez jazzy dallamok: Pély Barna

15:30 Apacuka zenekar - gyerekkoncert

16:30 Gasztroshow Sass Danival. Vendég: Szaby a Pék.

17:15 Záró térzene: Debrecen Dixieland Jazz Band Bővebb - Debrecen zamat fesztivál 2021 [2021.09.01.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu