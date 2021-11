Sztárban Sztár leszek 8. élő show videók - nézd vissza a produkciókat

Fergeteges produkcióval nyitották meg a Sztárban Sztár leszek! második évadának szereplői a Döntőt!

Sztárban Sztár leszek 2021 8. élő show - TOP12: Csak a szívemet dobom eléd

Megkezdődött az utolsó felvonás: Nem kis feladat vár a versenyzőkre a döntőben.



Este 11-kor már tudni fogjuk, ki nyeri meg a Sztárban Sztár leszek! 2021-es évadát, vele a saját dalt, klipet és a 10 millió forintot!

Sia bőrébe bújva eresztette ki hangját a Döntőben Pál-Baláž Karmen!

Sztárban Sztár leszek 2021 8. élő show - Pál-Baláž Karmen: Alive

A görög-ausztrál származású Masked Wolf bőrébe bújva pörgette nyelvét a Sztárban Sztár leszek! Döntőjében Hadas Alfréd!



Tóth Gabi elmondta, Alfréd olyan teljesítményt nyújtott, amivel megkedveltetett egy számára ismeretlen műfajt.



Sztárban Sztár leszek 2021 8. élő show - Hadas Alfréd: Astronaut In The Ocean



Köllő Babett versenyzője kislány kora óta arról álmodott, amit most átélhet a kamerák előtt. Mestere szerint ezt a versenyt meg kell nyernie Szilvinek.



Hatalmasat énekelt a színpadon Szakács Szilvia, aki ezúttal Köllő Babett kedvenc énekesnője, azaz Lara Fabian bőrébe bújt



Sztárban Sztár leszek 2021 8. élő show - Szakács Szilvia: I Will Love Again



Gábor Márkó hálás a sorsnak: Óriási erővel áll színpadra a döntőben



Caramel rendkívül érzelmes számával lépett színpadra Gábor Márkó a Sztárban Sztár leszek! színpadán.



Tóth Gabi: Elsöprő energiát sugárzott magából Caramelként Gábor Márkó

Sztárban Sztár leszek 2021 8. élő show - Gábor Márkó: Jelenés – 8. adás

A Queen legendás énekese, Freddie Mercury képében szántotta fel a Sztárban Sztár leszek! színpadán Csiszár István!

Sztárban Sztár leszek 2021 8. élő show - Csiszár István: I Want To Break Free

A Spice Girls tagjainak bőrébe bújva fűszerezték meg a Döntő estéjét a Sztárban Sztár leszek! kiesett női versenyzői!



Venczli Zóra, Krizsán Lili, Urbán Edina és Vincze Liza nem titkolták, volt bennük félelem a produkció előtt még tét nélkül is.



Hatalmasat nevettek Majkáék, miután véget a közös produkció. Pápai Joci szerint ez az előadás nem koronázta meg versenyzők műsorban töltött idejét.



Krizsán Lili, Urbán Edina, Venczli Zóra és Vincze Liza: Spice Up Your Life

Igazi tűzvarázslóként, DR BRS képében csinált hatalmas bulit a színpadon Hadas Alfréd és duettpartnere, Király Viktor!



Majka egyenesen szürreálisnak ítélte Hadas Alfréd előadását. Király Viktor mellett egy gonosz DR BRS bőrébe bújt Alfréd, Tóth Gabi szerint egyértelmű volt a kémia a színpadon.



Hadas Alfréd és Király Viktor: Tűzvarázsló



A fantasztikus hangú Keresztes Ildikó bőrébe bújt a Döntőben Pál-Baláž Karmen, aki Takács Nikolas-szal lépett a Sztárban Sztár leszek! színpadára!



Pál-Baláž Karmen és Takács Nikolas: A zene kísér az úton



Szakács Szilvi a Döntőben Orsovai Reniként lépett színpadra duettpartnerével, Rácz Gergővel!



Nézd vissza a produkciójukat most!



Szakács Szilvia és Rácz Gergő: Mostantól



Egy gyönyörű, szívből jövő dallal állt színpadra Gábor Márkó, aki Kökény Attilaként énekelt duettpartnerével, Radics Gigivel!



Gábor Márkó és Radics Gigi: Prayer



A felejthetetlen zenei legenda, Zámbó Jimmy bőrébe bújva énekelt hatalmasat Csiszár István és duettpartnere, Miklósa Erika!



Állva és könnyeikkel küszködve tapsoltak a versenyzők, elsöprő produkciójával és alakításával elvarázsolta a Mestereket Csiszár István.



Csiszár István és Miklósa Erika: Time To Say Goodbye



Az 5. helyen Hadas Alfréd végzett.



A Sztárban Sztár leszek! 4. helyezettje: Pál-Baláž Karmen

A Sztárban Sztár leszek! idei bronzérmese: Gábor Márkó

A dobogó 2. helyezettje: Szakács Szilvi



A győztes: Csiszár István

