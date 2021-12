Kapcsolódó cikkek • Véget ért a Campus Fesztivál Kapcsolatok • Campus Fesztivál Campus Fesztivál 2021 - Újabb neveket jelentettek be a szervezők Az idei évben a Campus Fesztivál bebizonyította, hogy a koronavírus-járvány ellenére is lehet biztonságos és színvonalas nagy nyári fesztivált szervezni, ennek eredményeképpen négy nap alatt 87 ezren kapcsolódtak ki 2021 júliusában, Debrecenben. Magyarország egyik legnagyobb könnyűzenei és kulturális eseménye már novemberben ráfordult a 2022-es évre és sorra jelenti be a jövő évi fellépőket. Eddig négy nemzetközi produkció neve vált nyilvánossá, 2022 júliusában már biztos, hogy a holland sztárlemezlovas Tiësto, a különleges norvég popcsillag AURORA, az angol punkveterán The Toy Dolls és a holland funk-etnojazz csapat, a Jungle by Night is színpadra áll a Campuson. A hazai mezőny legjobbjai közül most negyven névvel bővült a debreceni kínálat, a legnépszerűbb formációkból már biztosan jelen lesz a Tankcsapda, Majka, a Kowalsky meg a Vega, Rúzsa Magdolna, vagy a legfrissebb kedvencek közül Azahriah és a Carson Coma. A zenei kínálat azonban ennél messze sokoldalúbb: a pop, a hiphop, a rock és a metal, az alternatív vonulat, az elektronikus irányzatok és a folk, a világzene kedvelői is megtalálják a számításukat a most bejelentett és a még érkező nevekkel. A jövő évi Campuson visszatér a 2019-ben már megismert fesztiváltérkép: a Nagyerdei Stadion teljesen körüljárható lesz, így 18 programhelyszínen több mint háromszáz program várható. A zene mellett ezúttal is teret kap majd a színház, az irodalom, az utcaművészetek és a szokásokhoz híven gyerekprogramokból sem lesz hiány. A Campus Fesztivál több éve biztonságos, családbarát, kulturált esemény, amely valóban minden korosztályt megérint. Sikerét évről évre a helyszín és a város adottságai is nagyban erősítik. A Nagyerdei Stadion és a Nagyerdei Víztorony, valamint az ezeket övező park a hazai fesztiválpiacon páratlan helyszínt biztosít a rendezvénynek, az ország legmodernebb strandja pedig 50 méterre található a helyszíntől. Nem véletlen, hogy a Campust az egyik legkomfortosabb hazai fesztiválként tartják számon. A zenei paletta sokszínűsége és a fesztiválozók igényeit kiszolgáló, mindenre kiterjedő szolgáltatások megteremtése mellett a szervezők évről évre fontosnak tartják a társadalmi felelősségvállalást is. A Campus idei nyitófogadásán a VIP vendégek jóvoltából több mint 7 millió forint támogatás gyűlt össze, amit a koronavírus miatt árván maradt gyerekeket segítő Regőczi István Alapítvány számára ajánlottak fel a szervezők. A kedvezményes bérletvásárlási akció december 31-ig tart.



Jegyvásárlás Campus Fesztivál: 2022. július 20-24. TIËSTO (NL) | AURORA (NO) | THE TOY DOLLS (UK) | JUNGLE BY NIGHT (NL)

TANKCSAPDA | MAJKA | RÚZSA MAGDOLNA | KOWALSKY MEG A VEGA

30Y | ANALOG BALATON | ANDRO | AZAHRIAH | BËLGA | BOHEMIAN BETYARS | BSW | BUDAPEST BÁR | CARSON COMA | CSAKNEKEDKISLÁNY | DÉ:NASH | DZSÚDLÓ | ELEFÁNT | ESTI KORNÉL | HIPERKARMA | HORVÁTH TAMÁS | KORDA GYÖRGY & BALÁZS KLÁRI | KRÚBI | LAZARVS | LEANDER KILLS | METZKER VIKTÓRIA | ON THE LOW | OSSIAN | PADDY AND THE RATS | PARNO GRASZT 30 | PIXA | PROSECTURA | SÖNDÖRGŐ | SZECSEI | T. DANNY | THE DEVIL’S TRADE | THE GRENMA | VALMAR | YAMINA

SZÍNHÁZ | MOZI | IRODALOM | UTCAMŰVÉSZET | SPORT | GYEREKPROGRAMOK

