A Magyar Bárzongoristák Egyesülete újjáéleszti, és ápolja a nagy múltú zeneszerzők dallamait

A Magyar Bárzongoristák Egyesülete újjáéleszti, és ápolja a nagy múltú zeneszerzők dallamait A bárzongorázás mint műfaj minimum száz éves múlttal rendelkezik, ám sajnálatos módon a kihalás küszöbén áll. Többek között azért alakult meg a Magyar Bárzongoristák Egyesülete, hogy egy ilyen értékes, nagy hagyománnyal, múlttal rendelkező művészeti ágazatot megmentsenek, és a jelenleg tevékenykedő zongoristákat, művészeket, akik képviselik a bárzongorázás fortélyait, megsegítsék, támogassák. Rendkívüli tudással rendelkező, nemzetközi szinten ismert, elismert neves művészek, zongoristák, zeneszerzők tevékenykedtek e téren, többek között Cziffra György, Szabó József, Horváth Jenő, Seress Rezső, Tóth Menyus, Kertész Kornél, Martiny Lajos, Turán László, Garay Attila, Orosz János, Szirmai Zoltán, Balogh Tibor, Torma Rudolf, és jelenleg is művelik magas szinten a szakmabeliek.



Nyári Gyula, az egyesület elnöke és a Magyar Állami Operaház zongoraművésze részletezte, miért alapították meg a szervezetet:



- A tevékenységi körünk érdekképviselet, országos szintű bárzongorista fesztiválok rendezése, a műfaj újjáélesztése, felvirágoztatása szempontjából. A határontúli magyarságnak is szeretnénk a bárzongorázást mint műfaj bemutatni, közvetíteni. Ebben a stílusban tevékenykedő magyar zeneszerzők (Horváth Jenő, Seress Rezső, Fényes Szabolcs, Szabó József) műveinek, dallamainak megvilágítása is a célunk, ugyanis a szenzációs szerzeményeiket leginkább a bárzongoristák tartották életben a nagyrabecsült közönség előtt. Így eme művészet nem kellőképpen ápolása esetén ezek a csodálatos zeneszerzők is feledésbe merülnek (merültek). Az országunkban ilyen “kincseket” nem engedhetünk elveszni, kihalni! - hangsúlyozta a művész.



- Jelenleg ezt a sokszínű, sokrétű zongorázást, ami minden stílusra kiterjedő repertoárral jár (operettek, operarészletek, musicalek, régi - száz évre visszanyúló - és mai magyar slágerek, filmzenék, amerikai standardek, francia chansonok, nemzetközi dallamok, klasszikus darabok), már csak a negyven év feletti korosztály birtokolja magas szinten. Nincs utánpótlás! Ezáltal a képzés elengedhetetlen az új generáció, a következő nemzedék számára, ugyanis a szakma továbbadása nélkül megszűnik ez a művészet és vele együtt számtalan magyar zeneszerző csodás művei! Számtalan ország, pl.: Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Oroszország stb. becsüli, büszke saját zeneszerzőire, így mi sem felejthetjük el zeneszerzőinket, kik több tucat csodálatos dallamot és dalszöveget hagytak ránk, amiket a bárzongoristák tartottak életben.



Nyári Gyula azt is kiemeli, hogy nemzetközi szintűvé, ismertté kell tenni a világban ezeket a zseniális szerzeményeket, mint ahogy például egy világ ismeri Edith Piaf számos dalait, Michael Legrand vagy Cole Porter világhírű számait.



- Horváth Jenő vagy Seress Rezső legalább ilyen rangú zeneszerzők, zongoristák, művészek voltak. Ha 10.000 km-re nyugatra születnek abban az időben, a mai napig egy világ ismerte volna a nevüket. Ezen változtatni kell, legyenek olyan nemzetközi hírűek, mint anno nyugaton tevékenykedő "kollégáik", a jelenleg élő, egy életet rááldozó nagytudású bárzongoristák közreműködésével, interpretálásával! További információ: Magyar Bárzongoristák Egyesülete [2021.12.23.]