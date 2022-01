Kapcsolatok • Dés László Dés László áprilisban Budapesten koncertezik vendégekkel Dés László a Budapest Kongresszusi Központban ad koncertet 2022. április 1-jén. Az esten két színművész-énekes vendége lesz: Básti Juli és Mácsai Pál. A szaxofonos, zeneszerző Dés László öt évtizede játszik fontos szerepet a hazai zenei életben. Musicalek, filmzenék, népszerű dalok és dzsesszlemezek sora fűződik a nevéhez - közölték a szervezők az MTI-vel.

Olyan slágereket írt, mint a Nagy utazás, a Vigyázz rám, az Olyan szépek voltunk, A zene az kell, a Legyen úgy!, a Mi vagyunk a grund!. Dés László a jövő tavaszi koncertre eddigi turnéiból válogatja ki legismertebb dalait, miközben elhangzanak számok legutóbbi lemezéről, a 2018-ban megjelent Az éjféli járatról is.



A kiváló színésznővel, Básti Julival sokszor dolgozott már együtt. A munkakapcsolat a Hallgass kicsit című lemezzel kezdődött 1987-ben, a Férfi és Nő című produkcióval pedig végigjárták az ország nagy koncertszínpadjait. Mácsai Pállal szintén több közös munkája volt, bár koncerten még sohasem léptek fel együtt. Dés László ezúttal új dalokat is írt neki, ezeket először fogják bemutatni a közönségnek.



Dés Lászlót és vendégeit ezúttal is ismert muzsikusokból álló zenekar fogja kísérni.

